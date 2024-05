NIKOLA ROKVIĆ NADOMAK CILJA! PRIDRUŽIO MU SE I POZNATI KOŠARKAŠ Evo šta su rekli u uključenju UŽIVO na Kurir televiziju! (VIDEO)

Pevač Nikola Rokvić nalazi se veoma blizu svog cilja, manastira Svetog Nektarija Eginskog na grčkom ostrvu Egini.

Pevač se uključio uživo u emisiju Puls Srbije na Kurir televiziji:

- Pomaže Bog i svako dobro vam želim. Evo, ja sam stigao u Atinu, hvala Bogu, idem ka Luci Pirej da se ukrcam na trajekt do ostrva Egina i onda imam tamo još nekih 5, 6 do 7 kilometara. Sad sam evo na 51. kilometru. Uz Božju pomoć i stižem do svog cilja.

A pored pevača javio se i naš proslavljeni košarkaš Miroslav Raduljica koji kaže da je Nikola u boljoj kondiciji od njega:

- Pa ja sam negde na pola njegovog puta. Na nekih 28 kilometara, a on je već na 50 i nekom, tako da, mislim da ni ne možemo da se poredimo, a i Nikola je trenutno u boljoj kondiciji svakako. Ja sam završio sezonu, ali uspeo sam, držim se jako dobro, malo smo i trčali, tako da smo ispunili ovaj cilj. Malo sam mu pravio društvo i pošto nije fokus na meni, nego na Nikoli, ja bih se ovim odjavio i poželeo svima dobro i veliki pozdrav svima.

Nikola kaže da kada se ukrca na trajekt ima oko sat i po vožnje kada će se kako je obećao ponovo javiti.

