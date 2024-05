U KAKVOM SU ODNOSU JELENA I DIJANA ĐOKOVIĆ? Novakova majka OTKRILA ISTINU: Retko dolaze... Ona radi ODREĐENE STVARI na svoj način!

Porodica Đoković stalno je pod budnim okom javnosti, pa mnoge zanima i u kakvim su odnosima Novakova supruga Jelena i majka najboljeg srpskog tenisera Dijana.

Jednom prilikom Dijana Đoković se osvrnula na ovu temu.

- Oni nažalost retko dolaze, stvorili su svoju porodicu i oazu. Jelena određene stvari radi na svoj način. Dolazi do mimoilaženja, naročito po pitanju ishrane koju ne podržavam - rekla je Dijana Đoković jednom prilikom, a otkrila je i kakva je baka:

- Jako sam srećna što imam unuke, što su mi podarili Stefana i Taru. Možda ne provodimo sa njima onoliko vremena koliko bismo želeli, ali i to što provodim zaista mi mnogo znači i nekako me vraća u detinjstvo, u period kad su moja deca bila mala, kad možda nisam imala vremena da se igram sa njima. Ja nisam tu da ih vaspitavam, to će mama i tata, ja sam tu da u njima uživam i da možda nekad prekršim neke stvari koje im ne dozvoljavaju, ali u tome i jeste čar.

Zatim se osvrnula i na to koliko često viđa unuke.

- Kad god ima vremena pokušavamo da se vidimo, da odemo na jezero, da šetamo... Dođu kod nas kući, da i unuci osete tu toplinu doma kod bake i deke. Vole moje čuvene palačinke. Uvek se čuje: “Bako, spremi nam palačinke!”, pa se onda nadmećemo: "Koje ćete, bezglutenske ili normalne?", a Stefan kaže: "Bako, normalne, pusti te bezglutenske" - otkrila je uz osmeh Dijana Đoković u emisiji "Dok anđeli spavaju".

