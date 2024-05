PITAJTE SONJU ZAŠTO ME JE OSTAVILA ZBOG LUKASA! Lukas: Šašić sve vreme pokušava da ispadne jadan

O ljubavnom trouglu između Željka Šašića njegove bivše žene Sonje i kolege Aleksandra Vuksanovića se i dan danas priča.

Željko je bio prvi Sonjin suprug, kojeg je ostavila zbog Ace Lukasa. Od tada Aca i Željko nisu u dobrim odnosima.

foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić, ATA images

Željko je prethodnih godina javno govorio o razlazu od bivše žene:

- Koga to interesuje sad, šta? Ima li neki anonimus sa kojim je prevarila Lukasa? To saznajte, to će biti interesantnije. Ovo je španska serija, a meni je to baš zabavno - rekao je pre nekoliko godina Šašić.

Te 2017. godine je kao bomba odjeknula vest da je Sonja u tajnoj vezi sa Markom Jarićem. Željko je imao stav i po tom pitanju:

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- A što sad mi moramo da znamo da je ona njega prevarila sa Markom Jarićem? Marko je malo "maznuo" starku, a ova starka je skrenula pažnju Lukasu da se uozbilji, a Lukas je opet shvatio da voli ženu svoju i je l' to ta priča? Koga boli uvo u ovom nemoralu, u kojem mi živimo, ko je pošten a ko nije pošten - rekao je on.

foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

Ispostavilo se da je bio u pravu da Marko neće da ženi Sonju:

- Ja ne znam da l' će da se razvede od Lukasa i da li će se udati za Jarića. Mislim da Jarić nije u fazonu da se ženi. U stvari, ne znam. Stvarno ne znam šta mu je radila. Ako je uspela da ga zavede, svaka joj čast. Možda je uz mene štošta naučila, vidim da joj te stvari dobro idu. Bio sam dobar učitelj. Šta je Sonja sad? Neka majka, starleta, stilistkinja, zavodnica, ljubavnica. Koja je sad to nova vrsta socijalnih ženskih pojava? Profesionala udavačica? Ne znam koja je ovo nova vrsta žene... - zaključio je Šašić za bivšu suprugu.

foto: Damir Dervišagić, ATA images

Poslednji put kada je govorio bivšem prijatelju je bilo na Kurir televiziji u emisiji "Sceniranje" kod voditeljke Ljiljane Stanišić. Tada je otvorio dušu i priznao da je Luksa smatrao bliskim prijateljom:

- Družili smo se Lukas i ja. Više sam ja kapirao njega kao prijatelja, nego on mene. Bio je lažni prijatelj. Iz njegovog ponašanja bilo je teško zaključiti da će biti takav kakav je ispao posle. Voleo sam ga ko prijatelja, on je uvek bio nestašan, uvek sam mu bio glas savesti. Čudni su to likovi. To je bilo šokantno za mene, kad sam saznao za njega i Sonju, ali smo svi nastavili svoje živote. Ja njegovu ženu nisam gledao. S tim njegovim okruženjem je bilo teško raspravljati se. S njim mogu da se pomirim, ali da se družim neću. Mi smo i razgovarali o stvarima o kojima je trebalo da se razgovara, dok ste vi novinari mislili da smo u sukobu-rekao je Željko.

Sa druge strane, Lukas je umeo da potkači Šašića:

- Sve vreme pokušava da se napravi jadan, ali nije jadan zbog mene. Ono što nije rekao je da smo Sonja i ja počeli da se zabavljamo pet godina nakon njihovog razvoda. Moram da mu objasnim jednom za sva vremena, da je to što je ostao bez žene njegov problem i da nema nikakve veze sa mnom", rekao je Lukas i dodao da se ni on ni Sonja ne pronalaze u Željkovoj novoj pesmi "Mali je ovo grad", za koju je Šašić rekao da je posvetio bivšoj ženi.

Sonja se retko oglašavala kada su bivši partneri u pitanju.

Izvor: Blic, Svet Plus