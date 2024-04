"DO KRAJA ŽIVOTA ĆU IMATI TIKOVE" Šok ispovest Lukasa o DROGI: Uzimao sam 8 puta nedeljno! Evo kako je izvukao živu glavu u požaru

Aca Lukas je osetio i drugu stranu medalje, dok su mu u karijeri cvetale ruže. Počeo je da konzumira narkotike koji su mu dosta odmogli u životu. Lukas je jedan od retkih pevača koji je to i javno priznao.

- To je najgori i najteži deo mog života. Sasvim slučajno sam ušao u to. Znate, svi se nešto prave fini, kao ne drogiraju se, a drogira se pola grada, a kada neko spomene drogu, odmah izgovaraju moje ime. Prvi put sam probao narkotike kada sam 21 godinu. Najpre sam uzeo malo, pa malo više i onda još više. U 22. godini sam uzimao čak osam puta nedeljno, pa sam naredne tri godine počeo intezivnije da je kupujem i uvek imam kod sebe. Sećam se, kao da je juče bilo, kako sam se kada sam 2001. godine ogrezao u narkomaniji, posvađao sa tadašnjom suprugom Natašom, nakon čega sma otišao u Pariz. Tih 15 dana je bilo katastrofalno. Izgledao sam užasno, ne možete ni da zamislite na šta sam ličio, a onda sam rekao sebi: "Dosta, brate, ovo ne vodi ničemu!" Seo sam u auto i otišao u Švajcarsku, u Bazel, odakle sma stupio u kontakt s drugom koji je živeo u Cirihu. On i njegova žena, inače medicinska sestra, našli su mi kontakte za lečenje, u koju sam stigao četiri dana kasnije. Bio sam uporan i uspeo sam da se rešim tog poroka. Nisam žalio novac ni vreme, ništa, samo da se očistim od tog zla - prisetio se kasnije pevač, kojem želja za normalnim životom nije nadjačala potrebu za porokom.

foto: Petar Aleksić

- Uspeo sam da se izlečim, ali, nažalost, to je kratko trajalo. Proveo sam 15 dana u toj bolnici i platio 45.000 maraka. Ali, posle toga nisam bio izlečen.Zapravo, mislio sam da jesam, ali nisam. Godinu dana ništa nisam uzimao, a ona sam počeo ponovo, iako nisam mogao da podnesem kao ranije. Kokain je počeo da mi se gadi, dan-danas su mi ostale posledice od konzumiranja narkotika i svestan sam da ću do kraja života imati tikove. Kod kuće sam ja uvek bio zadužen da menjam deci pelene jer nisam osećao nikakve mirise. Meni je čulo mirisa odavno nestalo i tu nema pomoći. Sećam se, pre nekoliko godina na jednom nastupu u Crnoj Gori desio se požar. Dok sam pevao na bini, primetio sam oko sebe dim, ali nisam osećao da smrdi. Mislio sam da su u diskoteci pustili onaj veštački. Onda je sin došao do mene i rekao:" Beži, bre, ćale, zar ne vidiš da je požar!" Kad sam se okrenuo, iza mene je sve gorelo. Eto, porok te uzme u svoje kandže i nema spasa - opisao je Lukas, koji je od prvog dana stajao iza svojih postupaka.

foto: Printscreen

- Ne može ni svako da se drogira. Vidim ja da bi svi da budu Aca Lukas. Ne ide to tako. Najmlađa ćerka Viktorija, jednog dana će sigurno da me pita za sve što sam radio, dok moji stariji klinci to znaju. Brži sam od interneta i moji klinci u sve što su saznali o meni, čuli od mene, pa i za drogiranje. Mislim da sam ja uvek sve mogao bolje da im objasnim. Ako sam odabrao da budem javna ličnost, a nisam cvećka, onda moram da snosim odgovornost i da objašnjavam šta se sme, a šta ne. Deca mene u životu nisu videla nadrogiranog. Stojim iza svega što sam uradio i za 99odsto stvari se ne kajem, jer čovek iz svega treba da izvuče pouku. Već sam rekao da mi je jedina greška bila droga. Ipak, probao sam je jer nisam znao. Bitno je samo da deca nisu krenula mojim stopama, što se poroka tiče. Teško je izlečiti se od narkomanske zavisnosti.Ipak, moguće je! Doduše, ja nisam koristio heroin i nisam imao tu vrstu propadanja organizma, mozga... Svega. To me nikada nije privlačilo - otvorio je jednom dušu Lukas za Glossy.

