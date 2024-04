"UŽIVAM U SVAKOM TRENUTKU" Hana Huljić progovorila o ljubavi sa Grašom i ćerkici Albi: Unela je nešto posebno u naš život

Hana Huljić i Petar Grašo venčali su se 2022., a iste su godine dobili i ćerkicu Albu.

Bračni par retko govori o svom privatnom životu, a Hana je sada progovorila o majčinstvu i njihovom odnosu.

- Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo porasti i možda sad jedva čekam da poraste, ali kasnije će mi biti žao. Predivna je, vesela je, unela je nešto posebno u naš život - rekla je Hana o malenoj Albi i dodala:

- To da dete odrasta u ljubavi, što danas nažalost nije toliko često i uvek mi je žao dece koja nemaju to i to mi je teška tema, tako da sam srećna da ona to ima. Tu ljubav i taj osmeh - rekla je Hana.

Podsetimo, Hana i Grašo venčali su se 2022., a iste su godine dobili mezimicu. Nedavno se ponovno šuškalo da je Hana trudna.

- Ja bih voleo još unučadi. Što se mene tiče, to bi bilo super, ali niko oko mene nije trudan. Svaki put kažem da bih pored Albe voleo imati još unuka. Zasad ih nema. Biće, polako... - rekao je svojevremeno deka Tonči Huljić.

