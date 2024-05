GORDANA SILJANOVSKA DAVKOVA, PRVA ŽENA PREDSEDNIK SEVERNE MAKEDONIJE: Nova predsednica će stvarno graditi dobre odnose sa Srbijom

Gordana Siljanovska Davkova, kandidatkinja VMRO DPME, stranke bliske Srbiji, Rusiji i Mađarskoj, biće prva žena predsednik Severne Makedonije.

Na osnovu 99,79 prebrojanih glasačkih listića, ugledna profesorka je osvojila 65,14 odsto glasova, dok je njen protivkandidat Stevo Pendarovski, koga je podržao SDSM, osvojio 29,25 odsto glasova, pokazuju najnoviji podaci Državne izborne komisije.

Pobednička koalicija

Ivan Stoilković, predsednik Demokratske partije Srba u Makedoniji, u razgovoru za Kurir je istakao da će nova predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova graditi dobre odnose sa Srbijom.

- Za razliku od prethodnog predsednika, koji se verbalno zalagao za dobre odnose, u ovom slučaju, kada je nova predsednica u pitanju, radi se o osobi koja će ne samo verbalno nego i stvarno graditi dobre odnose sa Srbijom - naveo je on i dodao da je u makedonskoj javnosti veoma dobro odjeknula čestitka predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Da budem iskren, među Srbima u Makedoniji je odjeknuo odgovor nove predsednice, koja je Vučiću odgovorila na srpskom jeziku. Ako ćemo suditi po tim prvim utiscima, očekuje nas poboljšanje srpsko-makedonskih odnosa, ne samo naroda Srba i Makedonaca nego i država Srbije i Makedonije - ističe Stoilković i podseća da je dosadašnja politička struktura bila naklonjena antisrpskoj politici, bez obzira na deklarativna zalaganja, jer se radi o nizu poteza koji su oni preduzeli, a koji su isključivo antisrpske prirode.

- Nova politička struktura vezana za budući parlament, parlamentarnu većinu, i predsednica Makedonije iskreno su opredeljeni za dobre odnose sa Srbijom - navodi on i dodaje:

- Mi smo deo pobedničke koalicije. Očekuje nas visoka pozicija u makedonskoj vladi, na mestu ministra. Te pozicije će biti usmerene na dobru saradnju sa Srbijom. U tom smislu, imamo i kao svoj programski cilj da probamo da povežemo makedonsku građevinsku operativu za Beograd Ekspo 2027, što je svakako interes makedonske privrede.

Srpsko iskustvo

Stoilković je istakao da će Severna Makedonija koristiti srpska iskustva vezana za brze pruge, uz finansijsku pomoć EU i svih drugih partnera.

- Da u narednim godinama ili naredne godine otvorimo taj projekat u Makedoniji. Početak njegove realizacije biće sam po sebi veliki makedonski uspeh - naveo je on i dodao da Severnu Makedoniju očekuju veoma teški zadaci.

- U pitanju je urušena pravna država, veoma slaba ekonomija, dugogodišnje nacionalno ponižavanje makedonskog naroda. Makedonija ima puno izazova s kojima treba da se suočava. Tu imamo priču sa albanskim političkim partijama koje su poprilično ratoborne kad je u pitanju borba za vlast. Biće to jedan veoma težak i izazovan proces, ali ja se nadam da ćemo, ako budemo uložili sve moguće snage i budemo gradili prijateljstvo sa svima u regionu i jačali ekonomiju Makedonije i ekonomsku saradnju, ipak uspeti da izađemo iz ove rupe u kojoj se sada nalazimo.

Protivnica Prespanskog sporazuma

Izbacivanje "Severna" iz naziva države?

Upitan kako komentariše to što je novoizabrana predsednica u toku kampanje govorila da će razmotriti ime Severna Makedonija, on je rekao da je u ovom trenutku to neizvodljivo.

- To je malo šira geopolitička priča, ali u svakom slučaju, sama izjava da se ne miri sa činjenicom da je Makedonija promenila ime i da se nova vlast neće miriti sa činjenicom da neke negativne stvari koje su vezane za promenu imena mora da ispoštuje na unutrašnjem političkom planu pokazuju da će to svakako biti jedan od zadataka nove makedonske vlasti. Biće tu dosta novina. Borba nikad ne prestaje, ako hoćete da se borite, borba prestaje samo hoćete da se predate. A kada se predate, onda ste izgubili sve, tako da u tom smislu mislim da borba tek predstoji - zaključuje Stoilković.