NEVERA U LIVNU! USTANAK PROTIV MATE RIMCA, MEŠTANI GA NAJURILI? Hteo da zakupi ogromno prostranstvo, a građani pobesneli!

Samo se vazduh, čini se, još nije smišljao davati u zakup na području Livna, a sve ostalo - zemlja, voda, sunce i vetar - već je pod dugoročnim "zakupom". Ovo deluje kao šala, ali u prethodnoj rečenici toga ima vrlo malo. Neverovatan je podatak da je praktično jedna trećina površine grada pod nekom od koncesija. Počinje tako što domaći ljudi slažu papire, a onda se pojavljuju strani investitori koji ih bogato nagrađuju, kupuju dokumentaciju, a sa njom i dobijene koncesije, i kreću u realizaciju, prenosi zagrebački Jutarnji list povodom namere proizvođača elektromobila Mate Rimca da zakupi ogroman prostor u Livnu.

Rimac je napravio čuvenu "neveru", jedan od najbržih automobila na svetu, ali meštani mu ne veruju!

"Proveli smo dve nedelje istražujući zanimljive političko-preduzetničko-koncesionarske veze na širem području Livna. Povod je bila galama koja se podigla oko koncesije za turističko naselje, koju su kompanija Continental Adventure livanjskog fotografa Marina Mamuze i njegovog mnogo poznatijeg partnera, zagrebačkog industrijalca Mate Rimca, pokušavali zakupiti na 30 godina. Podsećanja radi, od Grada su kupili 30.000 kvadrata građevinskog zemljišta na području sela Miši i Golinjevo sa pogledom na Buško jezero za jednu konvertibilnu marku po kvadratu.

Livno foto: Shutterstock

Tamo su već izgradili šest alpskih kuća, a u toku je izgradnja još tri. Ipak, hteli su da naprave još 20, a pored njih pivnicu, siraru, eko vrtić, dakle manje turističko selo. Njihovih 30.000 kvadrata nije bilo dovoljno za to, pa su u koncesiju želeli još 465.000 kvadrata. Međutim, naišli su na nezapamćen otpor stanovnika, toliki da je na javnu raspravu za koncesiju u Gradskoj kući, gde inače niko ne dolazi, došlo više od 100 ljudi. Nakon toga su sproveli peticiju protiv Mamuze i Rimca, a onda je dvojac odustao od svega.

Adrenalinski park se pretvara u solarnu elektranu?

Zašto su ljudi odoleli takvoj investiciji, koja na papiru nije izgledala loše - da li je miški ugostitelj Ivan Miloloža podigao tužbu protiv Rimca jer je hteo da izgradi još jedan lokal iznad svog lokala, a da li je njegov komšija, poznati proizvođač sira Tomislav Puđa, podignite javnost jer, evo, 500 metara iznad svoje sirane Rimac planira da izgradi - siranu, zapitali smo se. Miloloža i Puđa su, zapravo, bili najglasniji iza udruženja Svekar voda, koje je formalno organizovalo „rat” protiv Rimca i Mamuze.

Protestujući zbog izgradnje dvadesetak kuća razbacanih po četinarima brda Tušnica iznad ta dva sela, meštani zapravo nisu protestovali (samo) protiv turizma, već protiv još jednog koncesionog terena za možda budući vetropark ili solarnu elektranu. Organizatori protesta, pokazujući na Rimac, nisu slučajno u svojim izjavama upotrebili termin „zauzimanje zemljišta iznad svojih sela“, pitajući „da li je takav prostor zaista potreban za izgradnju nekoliko kuća, mini mlekare, punionica piva i teniski teren, a sve to smatramo čistom demagogijom i obmanom lokalnog stanovništva“, što svedoči o „čestim preprodajama o vakvih ustupaka, i to u zgodnom trenutku pojavom uglavnom stranih investitora sa ogromnim kapitalom“ .

foto: Shutter.

"Da li je njihov strah bio opravdan?"

- Da! Pronašli smo najmanje pet valjanih razloga za to. Prve tri su u tri livanjske firmeu kojima je partnerski udio imao Ivan Rimac, otac Mate Rimca. Svi su se u jednom trenutku oslanjali na ulaganja u obnovljive izvore energije, odnosno koncesije na području Livna, uz napomenu da je jedna kompanija 2019. godine dala koncesiju za turistički projekat, tačnije - adrenalinski park, a već 2023. godine podneo zahtev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju deset solarnih fotonaponskih elektrana.

Druga dva razloga su u kompaniji Solbus, nosiocu koncesije za solarnu elektranu, koja se nalazi u blizini zemljišta na koje su Mamuza i Rimac zacrtali svojim turističkim projektom. Ali, ne samo to, već je Solbus ustupio deo koncesionog prostora u korist Rimčev Continental Adventure – baš onog za koji su pokušali da uđu u koncesiju za izgradnju turističkog naselja. Pričalo se o tome dok nam nije potvrdio Stipo Marelja, berlinski preduzetnik livanjskih korena, suvlasnik Solbusa i još sedam firmi „koncesionara“.

Ukratko, zemljište na kome bi Rimecova kompanija gradila svoje kuće ranije je bila koncesiona površina za solarne elektrane. Da je istrajao na svom turističkom projektu, njegove vikendice u prirodi bi praktično sa svih strana bile okružene solarnim poljima. Meštani su sve to očigledno stavili na papir i odmerili Rimčeve namere.

Mate Rimac: Moja ulaganja nisu dobrodošla!

Mate Rimac i njegov partner Marin Mamuza oštro su reagovali na pitanja Jutarnjeg da li su njihove namere prikrivene, odnosno da su koncesijom na turizam zapravo hteli da tajno pripreme plac za solarnu elektranu u budućnosti, što meštani već imaju. oprezno jer je samo u tom delu Livna, oko podhumske župe, koja obuhvata Miši, Golinjevo sa pogledom na Buško jezero za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom.

"Nismo imali druge namere, osim razvijanja seoskog i avanturističkog turizma. Ne razumem o kakvim solarnim elektranama govorite. Nikada se nije bavilo bilo čim drugim osim turizmom: smeštajem, obilaskom prirode, restoranom, proizvodnjom piva i domaće hrane" rekao nam je Mate Rimac.

Na pitanje kakvi su planovi za ostatak zemljišta, s obzirom da bi planirani turistički projekat zauzeo samo mali deo zemljišta, on je odgovorio da je „ideja da se korisnici osećaju potpuno u prirodi i imaju privatnost, pa veći broj kuća potrebna je velika površina“ i to je ilustrovao sa do sada izgrađenim kućama koje su „toliko udaljene da se ne vide“.

- Moj otac je pre mnogo godina imao projekat Tera u Livnu. To je bilo davno i koliko ja znam, moj otac odavno nema projekte u Livnu u BiH. Osim u Continental Adventure i poslovnom inkubatoru Linovate, ne učestvujem ni u jednom drugom projektu. Kako stvari stoje, neću učestvovati ni u čemu drugom, s obzirom da je moj posao automobilska industrija, a ulaganja u Livno nisu dobrodošla - odgovorio je Rimac na pitanje o očevim livanjskim projektima i njegovom mogućem učešću.

Slično je reagovao i njegov partner Mamuza. Iako nam je prvobitno rekao da „želimo da se cela ova priča završi” i „ne želimo da se ista stvar širi po medijima”, nakon što smo dobili odgovor od Rimac Mamuza, ponovo nam se javio i rekao da je "lično protiv izgradnje solarnih elektrana na tom području".

(Jutarnji.hr)