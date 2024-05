MANASTIR OSTROG JE PRE 100 GODINA IZGLEDAO SKROZ DRUGAČIJE: Isplivala STARA FOTOGRAFIJA omiljenog mesta pravoslavnih vernika FOTO

Manastir Ostrog danas je omiljeno mesto hodočašća pravoslavnih vernika, mesto u kom se, prema mnogim pričama i predanjima dešavaju velika čuda.

Pored toga, njegova neobična arhitektura pod stenama nadomak Nikšića privlači mnoge turiste, ali malo ko zna kako je manastir izgledao pre više od 100 godina kada ga je zahvatio strašan požar, ali i pre nego što je postao turstička atrakcija.

Strare fotografije manastira postale su veoma popularne na društvenim mrežama, a na njima možemo da vidimo da Ostrog nekada nije bio ni nalik zdanju koje poznajemo danas i koje je stecište što vernika, što znatiželjnih turista tokom cele godine. Ono što je, takođe, interesantno jeste i priča o nastanku manastira i čudima koja se, prema pričama monaha i vernika, tu dešavaju.

Osnovao ga je mitropolit Vasilije u 17. veku

Istorija manastira Ostrog je vezana uz ime Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Sam manastir Ostrog je smešten u steni koja nadvisuje oblast koja je pripadala porodici Bjelopavlić, nadomak nekadašnjeg Onogošta, a današnjeg Nikšića.

Osnovao ga je hercegovački mitropolit Vasilije u 17. veku, čije mošti se i danas čuvaju u manastirskom kivotu, to jest ćivotu.

Vasilije je bio vladika zahumsko-hercegovački od 1639. do 1671. godine i u Ostrog je s monasima došao iz hercegovačkog manastira Tvrdoša, koji su porušili Turci.

Kompleks manastira Ostrog čine dva dela. Veći je Donji manastir, smešten oko Crkve Svete Trojice, sagrađene 1824. godine, oko koje je većina manastirskih objekata, uključujući i konak. Gornji ili "Beli" usađen je u stenu, i do njega vodi uspon uskom stazom dugom tri kilometra. Čine ga dve malene pećinske crkve, od kojih je jedna posvećena Svetom krstu i ukrašena freskama, koje su u 17. veku radili srpski zografi Jovan i Radul, a koje prikazuju Svetog Savu i Svetog Vasilija Ostroškog i scene iz Hristovog života i velikih praznika.

Druga crkvica posvećena je Vavedenju Bogorodice i u njoj su u jednom kovčegu mošti Svetog Vasilija Ostroškog, koji je u 17. veku osnovao manastir na mestu usamljenih isposnica u kojima se podvizavao Sveti Isaija od Onogošta.

Pre više od jednog veka desio se veliki požar

Današnji izgled manastir je dobio između 1923. i 1926. godine, nakon obnove posle požara koji je uništio veći deo manastirskog kompleksa Ostroga.

Arhitektura manastira Ostrog je vrlo specifična i jedinstvena na našim područjima, a razlog za to je prvenstveno geografski položaj manastira, uzevši u obzir da je manastir Ostrog praktično uklesan u steni, pa je i njegova arhitektura građena u skladu sa tim.

Tako je Crna Gora, a uz nju i Srpska pravoslavna crkva dobila manastir Ostrog kao jedinstven manastir na našim prostorima i to ne samo po arhitekturi, već i po čudima i zanimljivostima koje se za ovaj manastir vezuju.

Čuda Svetog Vasilija Ostroškog

Mitropolit Vasilije se upokojio u manastiru Ostrog 12. maja 1671. godine, a na mestu na kome je ispustio svoju dušu je nikla vinova loza, koja se i danas može videti. Nedugo zatim, mitropolit Vasilije je kanonizovan za sveca Srpske pravoslavne crkve, koja svake godine 12. maja proslavlja spomen na njega.

Od tada, pa do današnjih dana se neprekidno događaju čuda Svetog Vasilija Ostroškog. Na zvaničnom sajtu manastira se stalno pojavljuju novi tekstovi koji svedoče koliko su velika čuda Svetog Vasilija Ostroškog, a u pohode manastiru gotovo svakodnevno dolaze poklonici, od kojih mnogi nisu pravoslavne vere.

Običaji i zanimljivosti vezani za ovaj manastir su zaista brojni i mi ovde možemo pomenuti samo neke od njih. Svakako među najznačajnije zanimljivosti spada priča o papučama Svetog Vasilija Ostroškog.

Naime, poznato jeda je telo Svetog Vasilija jedno od najvećih čuda, uzevši u obzir da je potpuno očuvano do današnjih dana, iako se ovaj svetac upokojio pre više od tri veka. Uz to, monasi manastira s vremena na vreme presvlače ovog svetitelja i, kako se tvrdi, njegove papuče budu izlizane, jer postoji verovanje da on ustaje i hoda.

(Kurir.rs/Blic žena/Preneo: A.N.)

Bonus video:

03:40 UMETNIK PUTOVAO BICIKLOM NA OSTROG I DOŽIVEO PROSVETLJENJE! Pod mlečnim nebom i siluetama borova uspeo sam NAJBOLJE da čujem sebe!