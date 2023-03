"30 GODINA MI JE ZABRANJENO DA IDEM U HRVATSKU" Nada Topčagić otkrila šokantne priče iz Vukovara: Prišao mi je s leđa i stavio ovo

Nada Topčagić imala je nastup u Beogradu i sa sedmom silom razgovarala je o najaktuelnijim temama - Luki Bleku koji će predstavljati Srbiju na Evroviziji i o tome što su zabranjeni koncerti Ane Bekute i Dragana Kojica Kebe u Hrvatskoj.

foto: Kurir tv

Za srpskog predstavnika Evrovizija rekla je da ga je tek preslušala.

- Ne mislim ništa o njemu, moji su bili favoriti Frajle, vidim i Karleuša isto to. E onda kada sam to preslušala, ima poruku sviđa mi se poruka. Volela bih da sve ovo prespavam što nas je snašlo i ratove i zemljotrese - rekla je.

03:36 Nada Topčagić

Podelila je i svoje mišljenje o dešavanjima u Hrvatskoj i zabranama koncerta na tim podnebljima.

- To su bila vremena kada je pao Vukovar. Ja 30 godina zbog Vukovara nisam bila u Hrvatskoj. Ispalo je da sam ja išla tamo i ubijala. Bila je grupa pevača ko je sve bio, tamo to nije bitno. Išli smo autobusom kao onaj iz "Ko to tamo peva". Mi smo otišli kada je Vukovar pao, tu noć, nije bilo struje. Dolazi vojska, a mi na sceni. I dolazi čovek iza mene stavlja mi kapu, kokardu i dolazi Anica LIber koja je iz Hrvatske i nose mi sliku koju je objavio CNN - rekla je Topčagić.

Nakon razgovora sa novinarima Kurir TV otišla je na nastup i priredila nezaboravno veče.

Kurir.rs/ Maša Kostić

