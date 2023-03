"KAD SAM SE RAZVELA VOLELA SAM GA NAJVIŠE" Ana Nikolić otkrila detalje agonije nakon razvoda POSEĆIVALA SAM GA SA VELOM ZA SAHRANE

Ana Nikolić i reper Stefan Đurić Rasta od samog početka veze imali su buran odnos, a u jednom trenutku rešili su da stave tačku na svoj brak.

foto: ATA Images

Nikolićeva je neretko pričala o rastanku od repera, ali je sada priznala da je, u trenutku kada je predala papire za razvod, najviše volela svog bivšeg partnera.

- Kada sam Rastu ostavila i kada sam podnela papire za razvod, tada sam ga najviše volela - rekla je Nikolićeva, pa se prisetila momenata kada ga je posećivala u zatvoru:

foto: Printscreen

- Kad sam išla po CZ-u, ne znaju kako da me zavedu... Idem sa onim velom za sahrane... Pitaju me "Gde ti je venac?" ja kažem "Kod čuvara" - ispričala je Ana Nikolić u "Magazinu In".

foto: Printscreen

- Sa Anom se desila ljubav na prvi pogled. Nisam znao da će ona biti žena sa kojom ću imati dete. Nikada ništa nisam planirao, sve sam ostavljao da se samo desi. Sam brak sa njom se desio potpuno prirodno, neposredno... Jednom smo se pre nastupa dogovorili da ćemo da odemo do matičara i da ćemo se venčati. To je tako i bilo. Nikoga nismo obavestili, ali apsolutno niko nije znao, ni njen brat, baš niko. Čak su se i ljutili. Porodica je osetila kao da nisu dobrodošli - pričao je Rasta svojevremeno.

foto: Damir Dervišagić, Dado Đilas

