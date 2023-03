MILENA KAČAVENDA POLUDELA NAKON SAZNANJA DA JE ZVEZDAN UDARIO ANU Strahuje od jedne stvari, a ovo predviđa Slavniću

Zvezdan Slavnić je ponovo pokazao svoje nasilničke sklonosti, kada je javno pred milionskim auditorijumom nasrnuo na svoju sada već bivšu nevenčanu suprugu Anu Ćurčić.

Prilikom ove brutalne svađe, zbog koje je obezbeđenje bilo pod opsadom imanja, izrečeni su mnogi noviteti. Ćučićeva je otkrila nove detalje agonije koju je prolazila tokom zajedničkog života sa Slavnićem, što je njega izrelvoltiralo do te mere da nasrne na nju.

Ovim povodom, smo kontaktirali Aninu kuma, Milenu Kačavendu, koja je do detalja za Kurir analizirala novonastali haos, a takođe je istakla da se jako plaši za kuminu bezbednost.

- Sve što sam pričala se tek sada vidi. Ja ne mogu da verujem da se ovo dešava naočigled svih i da niko ne reaguje. Svi upućeni imaju amneziju kada je on u pitanju. Slavnić ć uskoro pući i može se prelomiti na Ani, a toga se najviše plašim. On ne može da podnese to što ona govori. Nikome nije jasno koliki je on manijak. Problem kod našeg društva su glasovornici koji kada dođe do nekog velikog nasilja, kažu: "Pa što nije prijavila". Ja ću se razliku od njih uvek boriti protiv nasilja - tvrdi Anina kuma, a onda se nadovela i na Anđeline i Zvezdanove s*ksualkne odnose koje imaju u blizini Ane, pa mu je tom prilikom predvidela da će se ponovo naći iza rešetaka.

- Ja ne mislim da on želi da iritiria Anu sa time. On samo koristi priliku da se još malo iseksa dok ne ode u zatvor. Rijaliti je njegovo realno mesto stanovanja, on je navikao na zatvoren prostor - završava Milena izlaganje za Kurir.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

