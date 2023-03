"ČOVEK ŽIVI RIJALITI NAPOLJU" Ana se prisetila sukoba sa Mokom i otkrila kako ju je POVREDIO: Podržao je Anđelu a ja u raspadnuću!

Zorica Marković i Ana Ćurčić sumirale utiske haosa sa Zvezdanom Slavnićem, te se prisetile sukoba sa Mokom Slavnićem.

- On se najviše iznervirao zbog "džokera" što sam ja spomenula... - započela je Zorica i nastavila:

- Ne mogu svađe sa mnom da je naprave žrtvom, ona žrtva nije. Ako ste se zaljubljeni, valjda treba da budete srećni, o čemu mi pričamo. Ona mene mrzi zato što se ja družim sa tobom. Ona mene mrzi zbog tebe i kraj - rekla je Zorica.

- Ona je ti jasno stavila do znanja - dodala je Ana.

- Zato ja ne dam ovim majmunima da me leraju kako hoće. Ne ćutim nikome, ja sa najgora što učestvujem u rijalitiju i družim se sa tobom. Pa i ti si im loš čovek - izjavila je pevačica.

- Znaš li šta mi je rekao kada se sve desilo? Da ne osudim Zvezdana na doživotnu nego na neko određeno vreme... Jer veruj mi, on njega ne poznaje. Nakon našeg nekog dopisivanja, objavio je prepisku sa mnom - podsećala se Ana.

- On je branio sina i to je legitimno - prekinula je pevačica.

- Ne, veruj mi to je lična frustracija i moja degradacija. Kada sam izbacila sliku sa Acom, napao me je što sam rekla da je on moja ljubav, što sam dala neki intervju a nisam ga obavestila. Prvo ja imam toliko godina, ne trebam nikoga da pitam za dozvolu... A onda sam videla šta je on sve izjavio... Da podržava Anđelu, a ja u raspanduću. Pa ja sam bila uz njeghovog sina, a gde je on bio tad? Sve je tako bilo odvratno. Napisala sam mu: "Sram te bilo". Čovek živi rijaliti napolju, jedva čega da ga novinari pozovu - dodala je Ana.

