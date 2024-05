"SUPER SE OSEĆAMO NAŠA DEVOJČICA I JA" Prva izjava Marije Kilibarde o trudnoći: Štipkam se svaki dan da se uverim da nije san

Voditeljka Marija Kilibarda čeka dete sa svojim partnerom Branislavom Banetom Vučelićem.

Najradosnije vesti brzo su odjeknule u svim domaćim medijima, a Marija ne želi da krije sreću, te je za medije potvrdila razlog zbog kojeg ne skida osmeh sa lica:

- Ovo što nam se dešava je najveći životni blagoslov. Štipkam se svaki dan za nadlakticu da se uverim da nije san! Super se osećamo, naša devojčica i ja. Dogurali smo do polovine trudnoće. Samo da sve ostane ovako do kraja. Pregršt ljubavi, podrške i čestitki dobijam i to mi ispunjava srce zahvalnošću - rekla je Marija Kilibarda.

Inače, voditeljka je već četiri godine u ljubavi sa Branislavom Vučelićem i ne krije koliko je srećna. Iako javnost dugo nije znala da je sin glumice Ljiljane Dragutinović i Milorada Vučelića osvojio srce lepe voditeljke, ona je svima jasno stavljala do znanja da je pronašla ono za čim je tragala godinama, te ponosno deli zajedničkte trenutke sa putovanja putem svog Instagram naloga, gde ih neretko možemo videti nasmejane.

Kurir/Una/Preneo: I.L.

