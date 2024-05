SPAVA U ŠTALI MAZGARI, BUDI SE U 2 UJUTRU... Milan Stanković tihuje na Hilandaru, zapalo mu da radi TEŠKU FIZIKALIJU (FOTO)

Milan Stanković se već neko vreme nalazi u manastiru Hilandar na Svetoj Gori, gde je često odlazio i ranijih godina i pomagao bratiji u raznim manastirskim poslušanjima.

Pevač, koji u tajnosti priprema povratak na muzičku scenu, već duže vreme se nalazi van javnog života, ali koristi svaku priliku da obilazi manastire, kako bi radio na svom duhovnom usavršavanju.

Kao što se može videti i na ekskluzivnoj fotografiji do koje je Kurir došao preko svojih izvora, Milan je jedan od slobodnih trenutaka u toku boravka u svetinji iskoristio kako bi s prijateljem i bratom u Hristu molitveno tihovao na obali mora. Oni su tom prilikom razmenjivali duhovna iskustva o raznim temama koje Stankovića preokupiraju kada se radi o religiji.

Kako naš izvor navodi, Milanov boravak i poslušanje su sve samo nisu laki i jednostavni. Pevač je smešten u prostoriji koja se u manastiru naziva mazgara. To mesto je nekada služilo kao štala, gde su se čuvali manastirski magarci, a danas je to lepo uređen prostor sa 40 kreveta, gde spavaju manastirski gosti.

Stanković, kao i svi poslušnici koji dođu u Hilandar, ima posebno zaduženje ili blagoslov, kako se to naziva u crkvenoj terminologiji. Tako neko sprema hranu i pomaže u trpezarijskim poslovima, neko čisti sobe, uređuje dvorište, a poslušnik Milan ovaj put je dobio zaduženje da pomaže u građevinskim radovima na obnovi manastira koji je izgoreo 2004. u velikom požaru.

Pored ovih fizičkih poslova, nekad velika pevačka zvezda svaki dan ispunjava i redovna manastirska bogoslužbena pravila. Tako on ustaje u dva sata ujutru i ide u crkvu na bogosluženja i molitve koje traju sve do doručka u sedam sati. Tek posle toga on ide na svoje poslušanje i radi sve do večernje službe u 17 sati, nakon koje sledi skromna večera. Tokom dana, dok mu traje poslušanje, Milan ima i malo vremena za predah, tada odlazi do obale mora i tihuje ili razgovara s nekim od monaha ili poslušnika, kao što je i on sam.

Podsetimo, Milan je i pre dve godine boravio na Svetoj Gori, gde je proveo i vaskršnje praznike, pa je tako tada pravio i manastirski melem koji pomaže obolelima od teške bolesti.

- Tačno je da Milan pomaže manastiru Hilandar. On dolazi u manastir i sam se prijavi da nešto pomogne u manastiru radeći svakodnevne radove unutar monaške zajednice Hilandara. Sećam se da su mu skoro monasi kao blagoslov dali poslušanje da pomogne u pripremi kozlica. To je melem protiv karcinoma koji se pravi i može se nabaviti na Svetoj Gori - rekao je tada teolog Miloš Stojković.

I sam pevač je objasnio šta za njega podrazumevaju vera i hrišćanstvo:

- Manastiri i svetootačko predanje su tu da nas uče i pomognu da postanemo hrišćani, što je vrhunska vrednost. Biti istinski hrišćanin stanje je duha koje nadilazi vreme i nakon telesne smrti prelazi u večno blaženstvo. Ali hajde, za početak, da naučimo da biti pravoslavni hrišćanin nije slobodan dan za jelo i piće za praznike, niti je brojanica okačena o retrovizor u kolima - objasnio je Milan svojevremeno za medije.

