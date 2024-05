"NA ABORTUS SAM OTIŠLA SAMA, JANJUŠ JE REKAO DA JE TATA PSU!" Potresna ispovest Maje Marinković, slomljena od bola otkrila detalje

UUčesnici "Elite" otvorili su dušu i progovorili o najbolnijim trenucima i situacijama u životu, te su Maja Marinković i Miljana Kulić opisale teške trenutke kroz koje su prolazile.

- Majo, koji je tvoj najbolniji trenutak u ljubavi - upitao je voditelj.

- Ja sam imala dva momenta u životu, ali iskreno pričam sada, da je to sa Janjušem, taj abortus koji sam doživela me je jako razdrmao. Ja sam rekla drugarici da ga pozove tada da ne bude da sam ga namerno zvala da se pomirimo, to nije bilo planski, ali se desilo i onda ja nisam htela dalje to da forsiram, on se posle toga slikao sa psom i napisao da mu je tata. Ja sam otišla kod Makija frizera, Takiju nisam smela ni da kažem da je takva situacija, majka je znala i prolazila je sve uz mene, plakala sam sve vreme i sutradan je bio zakazan abortus, nekako mislim da je to bila najbolja odluka, sama sam otišla na abortus, nakon toga mi je Car mnogo pomogao sa tim tako da sam ga zbog toga i zavolela - otkrila je Maja.

- Miljana, koju bi ti situaciju izdvojila - pitao je Darko.

- To je takođe trudnoća sa Ivanom, ja sam njega jako volela i kad sam ga gledala u prethodnom rijalitiju jako sam jecala i plakala, gledala sam ga sve vreme. Dobila sam poziv da uđem ovde i to je bilo jedino rešenje da se malo odstranim iz spoljnjeg sveta, zatim me jako pogađa sve što se dešava sa vređanjem Željka i takođe kad je Bebica otišao, ja nisam dvadeset dana izlazila iz kreveta, imala sam i napadaje panike, stalno sam htela da se diskvalifikujem kad sam ušla, ali to nisu videli ljudi jer ne volim da me ljudi gledaju dok plačem - rekla je Miljana.

