ŠOK IZBACIVANJE! NJU SU IZBACILI IZ ELITE! Cimeri joj poletili u zagrljaj, a ona u studiju ronila suze, pa OSULA PALJBU po njemu

Zbog najmanjeg broja glasova, "Elitu" je napustila Tamara Božović.

- 43 posto glasova ima Nikola Lakić, 32 posto glasova ima Marija Malivuk i 25 posto glasova ima Tamara Božović i ona napušta Elitu - rekao je Darko.

Tamaru je u studiju sačekao otac Đura Nikolić, koji je prokomentarisao ćerkino učešće u Eliti.

- Jako sam ponosan sa njenim ponašanjem i da se iskaže ko je, dokazala je to - rekao je Đura.

Tamara je zatim stigla u studio, a kada je videla svoju porodicu počela je da lije suze.

- Žao mi je što se nisam iskazala u pravom svetlu jer nisam našla ekipu da budem inspirisana. Recimo sa Lakićem sam imala različito razmišljanje, dao mi je ruku prijateljstva, a tom rukom kao i da me je ošamario. Zarad svog cilja spreman je da povredi i svoje drugare - rekla je Tamara.

Inače, Tamara je tokom učešća u rijalitiju ispričala svoju tešku životnu priču.

- Od kako sam se rodila, živim i dobro i zlo, više sam prošla loše nego dobro. Život me ne mazi, loše sam shvaćena i sa tim se borim celoga života, kroz moje greške sam samo ojačala, najveća greška mi je što puno praštam ljudima, i što ne iskoristim onaj momenat da uzvratim udarac koji su zaslužili jer sam celog života branila pogrešnu armiju koja me sputavala. Sve što sam položila sam ostvarila, zaradila i stekla sama. Ono što niko ne može da mi vrati jeste vreme izgubljeno sa moja dva sina. Bogu hvala za sve što čini za mene, jer kada ljudi nisu imali razumevanja, ja sam to činila. Nešto sebi ne mogu da oprostim jer nisam imala načina kada sam se pobunila protiv tradicije kao žena romkinja, koja želi da živi svoj život onako kako jedno žensko dete želi da živi. Bila sam kidnapovana, u svakoj lošoj situaciji sam nalazila i dobre stvari. Jedini iskren prijatelj mi je u životu bio moj tata, ali onda kada je trebao da bude tu nije bio tu - istakla je Tamara.

foto: Nemanja Nikolić

- Jedino nepovratna investicija u životu jeste vreme, a to vreme sa mojim sinovima niko ne može da mi vrati. Moja familija mi je okrenula leđa, ostala sam na ulici. Ponosna sam na sebe što nisam potrčala u muški zagrljaj, nego sam se hrabro borila, i stekla da dobijem sud za svoja dva sina. Zbog čoveka sa kojim sam živela devet i po godina u braku, njegova majka je podmetnula velike zamke, sud koji sam dobila pravo na svoju decu, i ja imam život iza sebe zbog toga što sam živela na ulici, družila sam se sa uličnim i fer igračima - rekla je Tamara.

kurir.rs

Bonus video:

04:03 Matora i Anita