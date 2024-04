U emisiji Puls Srbje kod Ivana Gajića gostovali su pevači Marina Tadić i Filip Mitrović.

Povod za gostovanje bile su njihove nove pesme.

foto: Kurir televizija

- Vratila sam se sa novim pesmama za ljude koji vole moju muziku. 20 godina je otkako se bavim muzijom. Odlučila sam da napravim neke veće stvari koje bi trebalo posle toliko godina, pesama i albuma da se pojave - rekla je pevačica.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditelja šta nju najviše raduje s obzirom na naziv nove pesme "Da l te raduje" odgovorila je:

- Najviše me raduje me moja ćerka. I sama ova pesma me zaista raduje jer je dobra pesma i ima neki ritam koji se vraća. Ima tu dosta i da se svira i da se peva. Uz takve pesme u kafani može i da se pati i da se veseli.

08:11 PESMA DA L TE RADUJE POSVEĆENA NJOJ, A BR. 33 SIMBOLIČAN NA VIŠE NIVOA! Pevači Filip Mitrović i Marina Tadić o novim pesmama

Filip je izrazio zadovoljstvo što je na svom novom albumu bio u ulozi ne samo pevača već i autora pojedinih pesama:

- Moj novi album zove se "33" što je simbolično na više polja. Uradili smo 8 sjajnih pesama. Poigrali smo se poprilično i mislim da sam sada tu gde sam hteo da budem i stilski i pevački i umetnički. Ja sam i autor nekih svojih pesama, a do sada nisam imao hrabrosti da se upustim u tako nešto. Sada sam najzad rešio da malo ogolim svoju dušu i da i taj aspekt mog umetničkog izraza bude zadovoljen.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

08:13 U BIH ZNAJU ŠTA JE MUZIKA! I TREBA DA IH ZABRANE Dudić podržao gradonačelnika BANJALUKE: Ta muzika koju prave TO JE BRUKA