"TO NIJE CIRKUS, TO JE MALO VIŠE OD TOGA" Obradović žestoko opleo po srpskim sudijama, reči nije štedeo posle BOLNOG poraza!

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan u gostima u trećem meču finalne serije ABA lige rezultatom 82:76 i na taj način stigli su do titule u regionalnom takmičenju.

Nakon meča, na konferenciji za medije, trener Partizana Željko Obradović upitan je šta očekuje od učešća u Superligi Srbije i tom prilikom žestoko je opleo po srpskim sudijama.

- Ja sam čekao da mi kažu, niko nije znao. Rekli smo igračima, kalendar valjda postoji, ja sam pričao posle prve utakmice ABA lige da se napravi kalendar, daj Bože da neko igra nešto u Evropi, da mu treba predah, onda se u odnosu na to prave novi termini. Ova srpska liga, ne mogu da naprave precizne termine zbog ovoga, sad ćemo videti. Ne očekujem ništa dobro, jer naše iskustvo kad sude srpske sudije, to nije cirkus, to je malo više od toga. Kup, Liga, ja nemam problem da kažem. Ti je tako, nitša ne očekujem, sve nam je jasno, kao što je ovim 20.000 ljudi jasno kako je išlo ovo finale - rekao je Obradović.

