PARTIZANOVA PONOĆNA BOMBA! Crno-beli doveli PAKLENO pojačanje! Ostoja NAJAVIO, a igrač POTVRDIO! Grobari su u TRANSU!

Klubovi iz NBA lige imali su rok do ponoći da pošalju ponudu plejmejkeru Karliku Džonsu i izvesno je da to nisu uradili, tako da će reprezentativac Južnog Sudana i definitivno postati član Partizana. To je na Tviteru potvrdio i predsednik kluba Ostoja Mijailović koji se oglasio nakon što je u Humskoj došao toliko čekani 26. jul.

"Eto, prošlo je 12 da bi po novom za nas ipak ostalo 11. Ali radimo i dalje", napisao je Ostoja Mijailović citirajući "laku noooć", sada već legendarnu rečenicu Novaka Đokovića sa Vimbldona, za lepše snove navijača Partizana.

Eto, prošlo je 12 da bi "po novom" za nas ipak ostalo 11. Ali radimo i dalje 🖤🤍 pic.twitter.com/ZHa6KEnvnu — Ostoja Mijailovic (@Ostoja1945) July 25, 2024

Džons je inače još mnogo ranije u julu potpisao ugovor sa Partizanom, međutim posle njegove blistave partije u dresu Južnog Sudana protiv SAD, kada je upisao tripl-dabl (15 poena, 11 skokova i 11 asistencija), pojavila se informacija da može da "izađe" iz ugovora u slučaju ponude iz NBA. Klubovi iz najjače lige zvanično više nemaju pravo da ga "ukradu" Partizanu, jer je njegov ugovor postao važeći i sada ne može tek tako da "izađe" iz njega.

Malo posle Ostoje Mijailovića oglasio se i sam Džons koji je svojom objavom na Instagramu bacio Grobare u trans.

foto: Printscreen / Instagram / carlikjones

Podsetimo, Karlik Džons je rođen u Sinsinatiju, ima 26 godina, a nakon koledž karijere u Radfordu i Luivilu nije draftovan. Ipak Dalas mu je dao šansu u svom razvojnom timu, zatim je odigrao tri meča za Dalas, dva za Denver i sedam za Čikago, ukupno 12 NBA utakmica. Očigledno mu jue dosadilo da čeka pravu šansu i sada je rešio da dođe u Evropu.

Za sada, Džons je jedno od 11 novih pojačanja Partizana za novu sezonu, s tim da su trojica samo ozvaničena (Lundberg, Nilikina i Marinković) odlukom kluba da sačeka i sve ih odjednom predstavi. Za sada, ovako izgleda roster:

Plejmejkeri: Karlik Džons, Frenk Nilikina

Bekovi: Ife Lundberg, Arijan Lakić, Sterling Braun

Krila: Vanja Marinković, Isak Bonga, Mario Nakić (Džejms Naneli)

Krilni centri: Ajzeja Majk (Aleksej Pokuševski)

Centri: Brendon Dejvis, Tajrik Džons (Balša Koprivica)

Kurir sport / Mondo

BONUS VIDEO:

00:50 Delije pevaju dok Željko Obradović priča