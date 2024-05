PRVE REČI ŽELJKA OBRADOVIĆA NAKON ŠOKANTNOG PORAZA: Trener crno-belih utučen - "Dešavale su stvari koje su neverovatne"

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan u gostima u trećem meču finalne serije ABA lige rezultatom 82:76 i na taj način stigli su do titule u regionalnom takmičenju.

Nakon poraza u finalu, trener crno-belih Željko Obradović sumirao je utiske:

- Prvo da čestitam ekipi Crvene zvezde na osvojenoj tituli. Možda je teško reći da smo dali maksimum, ali... Probali smo da damo sve od sebe u ovim okolnostima. Dešavale su stvari koje su neverovatne, hvala navijačima na podršci. To je to - rekao je Žoc na početku svog izlaganja.

foto: Petar Aleksić

Govorio je Obradović o nezapamćenom skandalu koji se dogodio na jutros, kada su se potukli Džejms Naneli i Stefan Lazarević.

- Mi smo imali trening od 10 pred utakmicu, pitao sam kad oni dolaze, oni dolaze u 11.30, a ja sam završio trening pre 11, baš zbog toga da se ne bi viđali ali nisam mislio da će se nešto dogoditi, jer nema razloga. Rekli su mi ljudi šta se dogodilo, krenule se u ovakve i onakve priče. Ko je, kako, zašto započeo, to je ružna slika i ja ne opravdavam, da li je igrač Zvezde započeo, šta je uradio - rekao je Željko pa dodao:

- Stravično ružna slika, nisam ulazio na sajtove da gledam. Odluka da Naneli ne bude u timu je moja, mislio sam da posle svega nije spreman da igra. Stojim iza te odluke. Lazarević je dobar momak, ne znam šta se između njega i Nanelija dešavalo, sada svako treba da odgovara za svoje postupke.

Veruje Obradović da će Partizan sledeće godine igrati u Evroligi.

- Partizan će sigurno igrati Evroligu, siguran sam u to. Uradili smo sve, pogledajte kako izgledaju utakmice Partizana, učinićemo sve da igramo - rekao je Obradović.

- Sezona je strašno naporna. Neki igrači su bili opterećeni, a neki manje opterećeni. Ako ste situaciji da igrate sa 11 igrača finalnu seriju, onda to govori nešto. Dvojica su odavno van stroja, a odluka o Naneliju je bila moja. Kad pogledate procenat šuta za dva poena, mi imamo 40, a oni 20. Mi smo ubacili 16, a oni 14. To je samo za dva više. Imali smo 13 poseda više, da li to može tim da ima koji se ne bori. Bilo je i srljanja, ja sve to znam i jasno mi je. Mi to pokušavamo da poboljšamo, nekad je dobro, nekad ne - rekao je trener crno-belih!

