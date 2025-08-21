Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije više nego uspešno je odradila generalnu probu pred Evropsko prvenstvo.

Srbija je u prepunoj "Areni" deklasirala Sloveniju rezultatom 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, ).

IMG-20250821-WA0162.jpg
Foto: Petar Aleksić

 Tim Svetislava Pešića je pripremni period završio sa svih sedam pobeda.

Pešić je najavio da će konačni spisak od 12 imena saopštiti u nedelju, dan pre puta u Rigu.

Nakon utakmice u centru pažnje bio je Nikola Jokić koji je otrčao do svoje ćerkice Ognjene.

Jokić je podigao ćerkicu na ramena i zagrlio je.

Nikola Jokić, Ognjena Jokić
Nikola Jokić sa ćerkom Ognjenom Foto: Screenshot

 Nakon toga naišao je i Luka Dončić i pozdravio se sa Nikolom i malom Ognjenom.

IMG-20250821-WA0162.jpg
Foto: Petar Aleksić

 Prelepa scena iz beogradske " Arene" pred put u Rigu na Evrobasket.

Ne propustiteEuroBasket 2025ČISTA EMOCIJA: Devojčica iz Orahovca otpevala himnu, košarkaši je pratili - navijači razvili veliku zastavu Srbije na tribinama
Srbija, Slovenija, koreografija
EuroBasket 2025U ARENI NE MOŽE IGLA DA PADNE: Fantastična atmosfera na spektakularnom meču Srbija - Slovenija!
Srbija - Slovenija košarka
EuroBasket 2025SLAVNI NBA TRENER U ARENI: Erik Spolstra gleda Srbiju i Sloveniju
Erik Spolstra
EuroBasket 2025NIKOLA JOKIĆ PRE SVIH: "Džoker" u Areni pokazao zašto je baš on najbolji na celom svetu!
Nikola Jokić
EuroBasket 2025KURIR ISPRED ARENE: Navijači stižu na košarkaški spektakl - ludnica je već počela
Arena

Nikola Jokić, MVP, skandiranje navijača Izvor: Mondo/Tijana Jevtić