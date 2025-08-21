Nikola Jokić u zagrljaju sa ćerkicom
EVROBASKET
PRELEPA SCENA U ARENI: Nikola Jokić nakon meča u zagrljaju sa ćerkicom Ognjenom! A onda je nastao još lepši trenutak kada je naišao Dončić...
Košarkaška reprezentacija Srbije više nego uspešno je odradila generalnu probu pred Evropsko prvenstvo.
Srbija je u prepunoj "Areni" deklasirala Sloveniju rezultatom 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, ).
Foto: Petar Aleksić
Tim Svetislava Pešića je pripremni period završio sa svih sedam pobeda.
Pešić je najavio da će konačni spisak od 12 imena saopštiti u nedelju, dan pre puta u Rigu.
Nakon utakmice u centru pažnje bio je Nikola Jokić koji je otrčao do svoje ćerkice Ognjene.
Jokić je podigao ćerkicu na ramena i zagrlio je.
Nikola Jokić sa ćerkom Ognjenom Foto: Screenshot
Nakon toga naišao je i Luka Dončić i pozdravio se sa Nikolom i malom Ognjenom.
Foto: Petar Aleksić
Prelepa scena iz beogradske " Arene" pred put u Rigu na Evrobasket.
