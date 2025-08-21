Slušaj vest

Košarkaši Srbije i Slovenije u "Beogradskoj Areni" igraju prijateljski meč u okviru priprema za Eurobasket 2025.

Pred sam početak utakmice, kako protokol nalaže, intonirane su himne obe selekcije.

Himnu Srbije otpevala je devojčica iz Orahovca Pavlina Radovanović, dok su navijači za to vreme na tribinama razvili veliku zastavu Srbije.

Srbija, Slovenija, koreografija
Detalj sa utakmice Srbija - Slovenija Foto: Screenshot

Srbija-Slovenija, doček igrača Slovenije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Atmosfera uoči meča Srbija - Slovenija Izvor: Kurir