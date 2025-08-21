Neverovatna atmosfera u beogradskoj Areni.
EuroBasket 2025
ČISTA EMOCIJA: Devojčica iz Orahovca otpevala himnu, košarkaši je pratili - navijači razvili veliku zastavu Srbije na tribinama
Košarkaši Srbije i Slovenije u "Beogradskoj Areni" igraju prijateljski meč u okviru priprema za Eurobasket 2025.
Pred sam početak utakmice, kako protokol nalaže, intonirane su himne obe selekcije.
Himnu Srbije otpevala je devojčica iz Orahovca Pavlina Radovanović, dok su navijači za to vreme na tribinama razvili veliku zastavu Srbije.
Detalj sa utakmice Srbija - Slovenija Foto: Screenshot
