Slušaj vest

Legendarni teniser i trener Goran Ivanišević gost je ovogodišnjeg Sarajevo film festivala čije je glavni sponzor UNIQA osiguranje. On je juče odigrao egzibicioni meč sa mladim talentima, a imao je prilike da poseti i Olimpijski muzej. U kratkom razgovoru za Kurir govorio je o planovima i šta može do kraja godine da uradi Novak Đoković.

- Bio sam prvi put prošle godine u Sarajevu i zaista sam uživao. Došao sam kao ambasador brenda UNIQA osiguranja i da malo igram tenis. Stižem i da pogledam i filmove, a stvarno sam impresioniran ovim muzejom. Lepo je kad se održava SFF biti u Sarajevu, a tu sam već pet dana – kaže Ivanišević.

1/6 Vidi galeriju Goran Ivanišević i Novak Đoković Foto: Starsport

On se dobro seća baš svakog detalja s Olimpijskih igara u Barseloni 1992. godine, i svog puta prema dve bronzane medalje u pojedinačnoj konkurenciji i onoj koja je stigla dan kasnije u paru s Goranom Prpićem. Na terenu je u devet mečeva (pet u singlu i četiri u paru) proveo više od 25 sati na vrelom suncu Katalonije. Danas ne može da izdvoji da li su mu draži ti uspesi ili osvajanje Vimbldona.

- Drugačiji je osećaj. Vimbldon igraš za sebe, a na OI za državu i narod. Teško je to porediti jer su potpuno dva različita osećaja – priznaje sportista.

Za budućnost tenisa ističe ne treba da brinemo ali teško je očekivati da dobijemo nekog novog Novaka Đokovića:

- Neće se kao Nole roditi teniser još sigurno 500 godina. Teško je to očekivati. Biće dobro ako budemo imali tenisera makar 50 posto kao Đokovića. Cela bivša Jugoslavija je veoma talentovana za sport. Posebno za one s loptom.

Ivanišević je veliki fan sporta, a naravno da će pratiti i Eurobasket.

- Trudiće se da pogledam svaku dobru utakmicu. Hrvatska se opet nije kvalifikovala. Nisam mogao biti dobar košarkaš. Apsolutni favorit je Srbija. Ne vidim da ih neko može pobediti – smatra Ivanišević.

1/7 Vidi galeriju Srbija - Nemačka Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Begum Unal

Na kraju razgovora smo ga upitali za šanse Novaka Đokovića na Otvorenom prvenstvu Amerike u tenisu.

- Novak može do US opena samo da je zdrav i prisutan. Međutim, Siner je po meni apsolutni favorit i bolji je od Alkaraza, a da bi osvoji Grend slem moraš ih dobiti obojicu. Biće teško. Novak nikad ne treba isključio i želim mu da osvoji još jedan Grend slem - zaključuje Ivanišević.

Rekorder: Niko još nije uzeo Vimbldon sa specijalnom pozivnicom

Goran Ivanišević u tenisu drži jedan od rekorda na Vimbldonu koji teško da će biti uskoro oboren:

- Uzeo sam turnir sa specijalnom pozivnicom. Teško da će to još nekom poći za rukom. Uz tenis danas, kada igraju Siner i Alkaraz, to je gotovo nemoguća misija.

BONUS VIDEO: