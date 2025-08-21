Slušaj vest

Još svega nekoliko dana ostalo je do početka Evrobasketa 2025 u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i na Kipru.

Svi se se slažu da je selekcija Srbije prvi favorit za zlatnu medalju a to mišljenje deli i selektor aktuelnog svetskog šampiona Nemačke Aleks Mumbru,

U njen kvalitet se uverio nedavno na turniru u Minhenu gde je poražen rezultatom 91:81.

"Pokušaćemo da se borimo za mesto na podijumu, ali mislim da je Srbija veliki favorit. Imaju mnogo NBA igrača, uključujući Nikolu Jokića, koji je najbolji u Americi, a i u Evropi. U timu ima toliko kvaliteta da im je teško čak i da isključe neke igrače. Francuska takođe ima veliki potencijal uprkos izostancima. A tu su i timovi koji se uvek dobro takmiče, poput Španije i Litvanije...kao i drugi koji bi mogli da iznenade", rekao je Mumbru pred start turnira i dodao:

"Svaka reprezentacija ima NBA igrače i kvalitetne igrače. Košarka je svuda mnogo porasla, postala je ujednačenija, a ima i mnogo opasnih protivnika. Pokušaćemo da imamo dobru prvu grupnu fazu, ali žreb će zavisiti i od toga kako će se ostali pokazati."

Povrede nisu zaobišle ni njegov tim.

"Problem je što je nekoliko povreda na istoj poziciji, centarskoj, što je ključno. Moramo pokušati da se tome prilagodimo i da igramo brže, na drugačiji način nego što je tim navikao. Imamo dobro jezgro igrača, sa puno kvaliteta i iskustva, i puno potencijala, posebno u spoljnoj liniji. Trudimo se da sve spojimo kako bi se delovi uklopili i mogli dobro da igramo na Evrobasketu", zaključio je Mumbru.

Nemačka će na Evropskom prvenstvu igrati u grupi sa Finskom, Litvanijom, Švedskom, Crnom Gorom i Velikom Britanijom