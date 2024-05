"ODLUKA DA NANELI NE IGRA JE MOJA" Obradović OTVORIO DUŠU i govorio o TUČI uoči derbija: Svako treba da odgovara za svoje postupke

Košarkaši Partizana ostali su bez trofeja u ABA ligi pošto su i u trećem meču finalne serije poraženi od Crvene zvezde, ovog puta pred svojim navijačima (82:76). Po završetku meča Željko Obradović je otvorio dušu i govorio i o sukobu Nanelija i Lazarevića koji je bio uvertira za derbi.

Obradović je, između ostalog, istakao kako je njegova odluka bila da Džejms Naneli ne bude u sastavu.

- Da li je uticalo, koliko je uticalo... Ja sam zaista bio iznenađen kad su došli da mi kažu, mi smo imali trening od 10 taj trening pred utakmicu, ja sam pitao kad dolaze, oni dolaze u 11.30, ja sam završio pre 11. Upravo da ne bi dolazilo da se viđamo, nisam mislio da će se nešto dogoditi, jer nema razloga. Došli su ljudi, rekli su šta se dogodilo, krenule se u ovakve i onakve priče. Ko je, kako, zašto započeo, to je ružna slika i ja ne opravdavam, da li je igrač Zvezde započeo, šta je uradio - rekao je Obradović, pa dodao:

- Ne znam Naneli šta je uradio takođe, nisam gledao sajtove, muka mi je bilo kad sam čuo da je došlo do tako neke sitaucije, odluka da Naneli ne bude u timu je moja. Mislio sam da posle toga što se desilo jutros, proveo je u policiji ne znam koliko sati, on po mom mišljenju nije bio spreman da igra. To je odluka jer vodim računa o timu, stojim iza nje. Nemam nikakav razlog da ne verujemo Džejmsu u to što mi je ispričao, svako mora da odgovara za svoje postupke.

Zatim je u dahu nastavio:

- Postoje organi koji će da se bave time, pominje se da nema nekih minuta sa videa, ne bih da ulzaim u to. Žao mi je, mislim da je taj Lazarević izvanredan momak, žao mi je što je tako. Šta se dešavalo, ne znam i neću da ulazim u detalje. Žao mi je da se o tom nekom incidentu pred finale priča i da je to nešto što je dobilo toliko prostora da se priča o tome. Jedna situacija koja ne bi poželeo da se dogodi, svako treba da odgovara za svoje postupke - zaključio je trener Partizana

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:12 Košarkaši Crvene zvezde slave titulu