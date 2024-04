MARINA TADIĆ MORALA NA HITNU OPERACIJU: Ne znam kako sam preživela...

Pevačica Marina Tadić prošla je kroz agoniju kada joj je otkrivena endometrioza, zbog koje je morala na operaciju, nakon čega je uvedena u veštačku menopauzu.

- Ne znam kako sam preživela, a ni kako su to izdržali oni oko mene - rekla je jednom prilikom Marina Tadić, koja je morala da se podvrgne ozbiljnoj ginekološkoj operaciji.

Kod pevačice je otkrivena endometrioza, koja je nastupila dosta naglo. Bila je, kako kaže, iznenađena ovom bolešću.

- Često idem kod ginekologa i nisam neko ko se zapusti. Zato je dijagnoza došla neočekivano, tim pre što mi je doktor odmah rekao da je najbolje rešenje operacija - rekla je Marina u emisiji "RTS Ordinacija".

Kako je objasnila dr Biljana Živaljević, endometrioza nastaje kada posle ciklusa sluznica materice ne izađe, u potpunosti, iz organizma kroz menstrualnu krv već ćelije prođu do do nekih drugih organa, često jajnika. Moguće je, kako kaže, da endometrioza prodre i do pluća, pa čak i nekih nerava, ali to su ređe situacije.

Marina Tadić kaže da je oduvek imala bolne menstruacije, ali onako kako je uobičajeno kod većine žena - 1. dana ciklusa. Nisu bile obilne i navikla je na njih, pa je dijagnoza endometrioze za nju bila neočekivana. Posle operacije nije bio kraj mukama, jer joj je savetovano da odmah ostane u drugom stanju.

- Ne ide to tako, znaju žene, pa su morali da me uvedu u veštački klimaks.

