"TRAŽITE OD RODITELJA KNJIGE NE SILIKONE" Marina Tadić bez trunke šminke poslala SNAŽNU PORUKU devojkama: Ne gledajte karakondžule

Marina Tadić poslala jednu lepu poruku mladim devojkama da treba da brinu o svom izgledu, da se pre svega neguju, treniraju, zdravo hrane, ali da nikako ne dozvole sebi da im pojedine dame sa estrade budu uzori, naročito one koje su imale velikih broj estetskih operacija koje su im promenile izgled.

- Ostavljam ovaj video ovde, za sve devojčice koje su drugačije. Da znaju da imaju izbor, da znaju da nisu same iako su drugačije i prate neke svoje snove! Budite hrabre idite napred za svojim snovima! Baš takve svoje, bez laži. Budite ponosne što izgledate prirodno i čuvajte svoj izgleda, tako što ćete živeti zdravo, pre svega fizički, a onda i mentalno! Ne gledajte ove KARAKONDŽULE u medijima koje svakodnevno pokušavaju da nametnu da je “izgleda lažni izgled” najvažniji i da je to jedino što imate! Ne slušajte, ne gledajte, učite, tražite od roditelja, knjige, putovanja a ne silikone i botoxe. Znajte da niste same, ja ću uvek biti ta koja će stajati iza svog izgleda iza svojih stavova! Zbog moje ćerke i svih ćerki koje još uvek nisu zatrovane - glasio poruka ispod videa koju je Marina Tadić ostavila.

Inače, pevačica Marina Tadić tri godine se nije pojavljivala u medijima, zbog trudnoće, a kasnije jer je želela da se u potpunosti posveti ćerki Veri u prvim godinama života, a sada je odlučila da progovori o neprijatnim trenucima sa kojima se susrela na početku karijere.

Kako Marina ističe, kao mlada pevačica imala je brojne nepristojne ponude i pretnje, a odbijanje ju je, kako kaže, puno koštalo.

- Mnoga vrata sam zatvorila jer nikada nisam pristajala na takvu vrstu ucene. Desilo mi se više puta da gazde klubova vrše pritisak da budete s njima, a onda vam blokiraju klubove koje drže. Muškarci su vrlo osvetoljubivi. Kada žele da se osvete, urade to bolje nego povređena žena. Pre 16 godina je gazda jednog kluba počeo da mi se udvara i pisao mi je pisma. U jednom trenutku pokušao je i da me poljubi na silu. Bila sam šokirana, gurnula sam ga, skočila i pitala ga da li želi da ga prebijem. Bila sam duplo manja od njega, ali spremna da se branim. Nisam razumela kako se osmelio na takav postupak jer mu nikada nisam dala povoda i uvek sam na posao gledala profesionalno, bez ikakvog koketiranja - ispričala je pevačica za "Alo", pa nastavila:

- Kada se završila svirka poslao mi je poruku da nikada više neću pevati u njegovim lokalima i naravno, nikada više nisam ni pevala. Zatvorio mi je vrata iako je poslovna saradnja bila fantastična, ali njegov ego nije dozvolio da pređe preko odbijanja. To isto se dogodilo na nekoliko drugih mesta nakon čega bi se potrudili da me izbrišu gde god mogu. Meni je bio važan posao, a njima da se svete jer nisam pristala na njihovu zamisao da me iskoriste.

Tadićeva ne krije da je tada njena karijera dosta trpela, ali se nikada nije pokajala zbog toga.

- Tada sam sama sebi bila menadžer. Nisam imala nekog uticajnog menadžera ili čoveka koji bi stao ispred mene. Oni su jasno tražili to što žele, ja sam još jasnije išla protiv toga i bila blokirana, zaključana dobre dve godine. Borila sam se da se vratim pošteno, a bilo je jako teško. Žao mi je svih žena koje su preživele takvu torturu, sigurno su bile uplašene i mlade. Ne može svako da se izbori za sebe kao ja koja sam rođena kao džambas.

