ISTINA O NJENOM STANJU NAKON POROĐAJA! Marina Tadić otkrila zašto se POVUKLA sa javne scene i poslala SNAŽNU poruku svim ženama!

Marina Tadić nedavno se vratila na javnu scenu nakon odustva koji je usledio najlepšim povodom, a to je kada je postala majka.

foto: Kurir Štampano

Nakon skoro 4 godine vratila se i progovorila o spekulacijama da nije bila dobro i da se promenila od kada se porodila.

Pevačica je otkrila zašto je dugo nije bilo ali i poslala javnu poruku svim ženama koje u teškim trenucima majčinstva misle da su same.

foto: Printscreen

- Govorila sam kako jeste i zato su me ljudi dočekali na nož. Kada ste u drugom stanju, zaista vi jeste u drugom stanju, a o tome se malo govori. Jednom prilikom sam rekla da se mozak smanji, da se žena promeni, nisu me razumeli. Žene koje treba da budu majke ili već jesu, treba da znaju da nisu lude i da je sve potpuno u redu. Nisu same, samo je svakome od nas potreban neki period da se vratimo u normalu. I mi i naše telo nakon porođaja. Iz vas je izašlo jedno živo biće i ne može sve da bude lagano kao da se ništa nije dogodilo. Neke žene se porode brzo i fino, ali to je retkost. Niko ne može da me ubedi da vreme sa bebom jeste bezazleno i naivno. Zato me nije ni bilo dugo, smatram da sam joj najpotrebnija od rođenja do neke četvrte pete godine, treba da živimo onako kako trebaju zapravo majka i ćerka - govorila je Marina.

foto: Printscreen

- Ljudi me nisu zaboravili, dosta sam pesama ostavila u amanet. Nije me bilo jer nisam imala razlog da se eksponiram medijski. Tu sam kada imam šta da ponudim - rekla je Marina.