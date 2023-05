JASNO SU TRAŽILI TO ŠTO ŽELE, JA SAM JOŠ JASNIJE IŠLA PROTIV TOGA: Marina o AGONIJI na početku karijere: Zatvorili su mi sva vrata

Marina Tadić napravila je trogodišnju muzičku pauzu otkako je rodila ćerkicu Veru, ali je novom pesmom „Muške suze“ najavila veliki povratak na scenu.

Nakon medijske ilegale za domaće medije je otvoreno govorila o majčinstvu, medijskoj ilegali, ali i seksualnom uznemiravanju koje je pretrpela na početku karijere, pa istakla da je zbog svog borbenog temperamenta zatvorila mnoga vrata.

Kakav je osećaj vratiti se na muzičku scenu?

- Osećaj je dobar i vraćam se sitnim, ali sigurnim koracima. Nedavno sam negde pročitala da sam poludela, ali nisam. Još uvek sam normalna, samo sam se posvetila sam majčinstvu. Novom pesmom „Muške suze“ ponovo sam prigrlila muzičku scenu.

Mnoge žene iz javnog posla su progovorile o seksualnom uznemiravanju koje su iskusile tokom karijere. Da li si doživela nešto slično?

- Mnoga vrata sam zatvorila jer nikada nisam pristajala na takvu vrstu ucene. Desilo mi se više puta da gazde klubova vrše pritisak da budete s njima, a onda vam blokiraju klubove koje drže. Muškarci su vrlo osvetoljubivi. Kada žele da se osvete, urade to bolje nego povređena žena. Pre 16 godina je gazda jednog kluba počeo da mi se udvara i pisao mi je pisma. U jednom trenutku pokušao je i da me poljubi na silu. Bila sam šokirana, gurnula sam ga, skočila i pitala ga da li želi da ga prebijem. Bila sam duplo manja od njega, ali spremna da se branim. Nisam razumela kako se osmelio na takav postupak jer mu nikada nisam dala povoda i uvek sam na posao gledala profesionalno, bez ikakvog koketiranja.

Koje su bile posledice odbijanja?

- Kada se završila svirka poslao mi je poruku da nikada više neću pevati u njegovim lokalima, i naravno, nikada više nisam ni pevala. Zatvorio mi je vrata iako je poslovna saradnja bila fantastična, ali njegov ego nije dozvolio da pređe preko odbijanja. To isto se dogodilo na nekoliko drugih mesta nakon čega bi se potrudili da me izbrišu gde god mogu. Meni je bio važan posao, a njima da se svete jer nisam pristala na njihovu zamisao da me iskoriste.

Koliko je to uticalo na tvoju karijeru?

- Tada sam sama sebi bila menadžer. Nisam imala nekog uticajnog menadžera ili čoveka koji bi stao ispred mene. Oni su jasno tražili to što žele, ja sam još jasnije išla protiv toga i bila blokirana, zaključana dobre dve godine. Borila sam se da se vratim pošteno, a bilo je jako teško. Žao mi je svih žena koje su preživele takvu torturu, sigurno su bile uplašene i mlade. Ne može svako da se izbori za sebe kao ja koja sam rođena kao džambas.

Ćerkica je rođena glumica Da li bi dopustila ćerkici Veri da se bavi pevanjem? - Mnogo razmišljam o tome jer je jako talentovana za muziku i glumu. Moja majka nije mogla da utiče na mene iako je bila protiv toga da budem pevačica. Strahovala je da neću završiti fakultet ukoliko krenem tim putem, ali imala sam toliko želje da se bavim muzikom da sam završila i fakultet, i počela muzičku karijeru. Suprug i ja je nećemo sputavati, ali ćemo je usmeravati da bude najbolja u onome što izabere i potrudićemo se da joj nađemo najbolju školu.

