Na pitanje da li je istina da Danijel Alibabić ima svoju privatnu plažu, pevaču je bilo neprijatno da odgovori na ovo pitanje:

- Ne volim stvarno da pričam na tu temu, malo mi je neprijatno što se to pominje.

01:39 DANIJEL ALIBABIĆ O SVOJOJ PRIVATNOJ PLAŽI: Nalazi se na jednoj od najlepših lokacija na crnogorskom primorju i prava je OAZA!

Dve pevačica sa kojima je gostovao u studiju izrazile su u šali želju da posete Danijelovu plažu:

- Kažemo da smo kao bile u prolazu pa uđemo na plažu - našalila se Goca, a interesovalo ju je gde se misteriozna plaža nalazi, pa je pevaš otkrio lokaciju:

- To je na mestu Perazića Do, koje se nalazi između Petrovca i Budve. To je poredeivno mesto. Tamo je moja tazbina i moj tast je tamo napravio stvarno predivnu oazu. Uživamo svi, a posebno deca mnogo vole da budu tamo.

