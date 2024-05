PRVOMAJSKI URANAK UŽIVO! URANILA SRBIJA! U Košutnjaku veselo, roštiljaju od zore posle noći u šatoru, ima i muzike! Evo i prognoze

Prestoničke šume i izletišta tokom 1. i 2. maja tradicionalno će biti prepune izletnika. U JP "Srbijašume" koje brinu o mnogobrojnim zelenim površinama u gradu očekuju mnogo ljudi kao i prethodnih godina ukoliko vreme bude bilo sunčano.

Tokom praznika oni će nadležne služe "Srbijašuma" imati i veći broj patrola koje će obilaziti i kontrolisati sve izletničke površine kako bi se sprečila pojava požara ili bespravna seča drveća.

Tokom aprila kada je u prestonici bilo lepo vreme sa letnjim temperaturama, Beograđani su rado slobodno vreme provodili u gradskim šumama. Tokom obeležavanja Praznika rada očekuje se da će najviše Beograđana boraviti na Košutnjaku, Avali i Kosmaju. Osim toga, među izletnicima popularne su i Bojčinska, Miljakovačka, Lipovička šuma, Trešnja i Stepin lug. Zato JP "Srbijašume" planiraju da tokom predstojećeg praznika pojačaju kontrolu u ovim zelenim oazama.

Ne ostavljajte smeće u prirodi

U JP "Srbijašume" rekli su da slike u šumama nakon prvomajskog uranka deluje apokaliptično. Iza izletnika ostaju velike količine đubreta.

- Naše ekipe trude se da već sledećeg dana sve ovo bude sređeno i uredno. Želimo da apelujemo na naše sugrađane da svako sa sobom ponese smeće i da vatru lože jedino na mestima gde je to dozvoljeno i da je ugase pre nego što napuste mesto roštiljanja - rekli su u JP "Srbijašume".

- Tokom prvomajskih praznika formiraćemo dodatne patrole koje će obilaziti i kontrolisati sve izletničke površine - rekli su za "Novosti" u JP "Srbijašume". - Najveću opasnost predstavlja otvoreni plamen i vatra, a posebno ukoliko je vetrovito i suvo vreme. Opasno je i loženje vatre u šumi i na 200 metara od ruba zelene površine. To inače nije dozvoljeno osim na mestima koja su za tu namenu predviđena. Zato smo u prethodnih deset godina odlučili da napravimo i brojna niska i visoka ložišta na svim lokalitetima koja su najposećenija od strane izletnika, kako bismo sprečili situacije koje bi mogle da se otrgnu kontroli. Visoka ložišta može da koristi istovremeno veći broja ljudi i postavljena su na većini uređenih travnatih površina.

Kako bi izletnicima tokom praznika bilo prijatno, ekipe "Srbijašuma" redovno kose travu, postavljaju drvene nadstrešnice, klupe i stolove, orezuju žive ograde i održavaju javne česme. Međutim, posle prvomajskih praznika slika nije tako idilična u ovim zelenim oazama. Brojni građani ipak ne ulože mnogo truda da zelene površine ostave čiste i uredne.

Mesta u Košutnjaku zauzeli tokom noći

I ove godine u Košutnjaku brojni su građani koji su došli na ovo popularno izletište da proslave Prvi maj. Većina sa kojima smo pričali svoje mesto zauzela je još sinoć ili tokom noći. U Košutnjaku je veselo od rane zore.

"Morali smo da zauzmemo poziciju, u šatoru smo prespavali, a sad lagano priprema za roštiljanje", rekao je momak koji je već raspalio vatru. Neki i dalje dremkaju i čekaju da sunce dobro zagreje da bi uživali u današnjem danu.

Ima i onih koji su još oko 5 raspalili vatru, ali ne da bi pekli meso, već da bi se zagrejali, pošto ih je jak vetar "produvao do kosti".

Iako im je jutro možda bilo malo hladnije, očekuje se da će 1. maj biti lep i sunčan, sve do poslepodneva.

Prema najavama meteorologa, u većem delu Srbije biće pretežno sunčano ili umereno oblačno i relativno toplo za ovo doba godine.

Kako će naše područje nalaziti između anticklona i visokog vazdušnog pritiska sa istoka i ciklona i niskog pritiska sa zapada, biće i dalje veoma izražen gradijent vazdušnog pritiska, pa će biti veoma vetrovito. U većini predela duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama sa olujnim udarima od 60 do 70 km/h. Najjači udari košave očekuju se na jugu Banata i u Podunavlju od 80 do 100 km/h.

Tokom dana zbog slabljenja uticaja anticiklona, vazdušni pritisak biće u osetnijem padu i to će biti uvod u jaču promenu vremena.

Sve to posle podne i uveče usloviće postepeno povećanje oblačnosti. Pred kraj dana i tokom večeri prvi pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na zapadu i jugozapadu Srbije, a tokom noći i u ostalim predelima.

