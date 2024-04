3 OSNOVNA PRAVILA ZA BORAVAK U PRIRODI: Spasioci o kobnim greškama koje pravimo na Prvomajskom uranku!

Mnogi će već danas posle podne pohrliti na planinu ili izletišta kako bi dočekali Prvomajski uranak. Ipak, neka pravila se u prirodi moraju poštovati, jer je trenutak nepažnje dovoljan da se lep provod pretvori u noćnu moru.

Spasilac Gorske službe spasavanja Bojan Marić otkriva koja su tri osnovna pravila za boravak u prirodi kojih treba da se pridržavamo. Oprezno i sa paljenjem vatre u prirodi. Načelnik odeljenja u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice Milorad Spasojević apeluje na sve da budu odgovorni.

foto: Petar Aleksić

Za prvomajske praznike očekuju se veće gužve na planinama i izletištima. Pored pakovanja i razmišljanja o hrani i provodu, spasilac Gorske službe spasavanja Bojan Marić kaže da je važno da se dobro raspitamo i o terenu koji planiramo da posetimo.

- U ovo moderno vreme sada je sve to dosta olakšano. Nadam se da ljudi koriste moderne tehnologije koje mogu da omoguće lakšu pripremu za sve to, ali ne treba olako da shvate sam odlazak u prirodu, jer koliko god sve to lepo bilo, zaista nesreća može lako da se desi i valja se pre svega informisati o mestu na koje idemo, kojom stazom želimo da se krećemo, koje je ona težine, šta nam je neophodno od opreme, da li imamo dovoljno vode, hrane, adekvatne opreme za bivanje u prirodi - navodi Marić.

Bojan Marić foto: Shutterstock, Kurir Televizija

Sveto trojstvo

Istakao je da ukoliko prolazimo pored planinarskog doma, treba da se javimo i najavimo kojom rutom idemo kako bi mogli da nam pomognu u slučaju nezgode. Upravo je to prvo pravilo boravka u prirodi, a to je da i kada smo u grupi obavezno javimo nekome kuda nameravamo da idemo.

Drugo pravilo je da nam uvek bude napunjen telefon, a treće je da se zaštitimo od sunca i da pored nas uvek bude flašica vode.

Marić napominje da sve više ljudi poštuje ta pravila.

- Mi smo imali glavni udar neke planinarske nepismenosti ili nepoštovanja planinarskog bontona tokom korone, kada je puno ljudi pod uticajem društvenih mreža došlo u susret sa prirodom i sa prelepim fotografijama koje su im dale ideju da mogu da idu tamo. Sada su vremenom konačno počeli da shvataju i da se bolje pripremaju - dodao je Marić.

U prirodi, napominje, važno je da se krećemo u grupama, jer u slučaju neke nezgode ima ko da nam pomogne.

- Ja bih preporučio uvek da je minimum troje ljudi, jer iz ličnog iskustva, što u spasilaštvu, što u vođenju po planinama, uvek će dvoje lakše pomoći jednom. Svakako sam bih izbegao po svaku cenu, pogotovo ako nam nije poznat teren i ako nismo iskusni u tome - dodao je Marić.

Naveo je i broj Gorske službe spasavanja u slučaju da nam je pomoć potrebna – 062464646.

- Mi imamo razgranatu mrežu stanica širom Srbije gde kolege dežuraju aktivno i pasivno i može se desiti da izađu na teren već za nekih dvadesetak minuta pa do dva sata. Zavisi koliko je neki teren zavučen i koliko smo udaljeni u tom trenutku - dodao je Marić i dodao:

- Tako da, slobodno idete u prirodu, držite se ovih pravila, a mi ćemo se postarati ako ne daj bože zatreba.

Oprezno sa paljenjem vatre

Izletnici će tokom uranka potražiti i najbolje mesto za roštiljanje. Načelnik odeljenja u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice Milorad Spasojević apeluje na njih da se odgovorno ponašaju u prirodi.

Milorad Spasojević foto: Kurir televizija

- Apelujemo na sve građane koji će prvomajski praznik provesti u prirodi da se odgovorno ponašaju, odnosno da se poštuju odredbe Zakona o zaštiti od požara - dodao je Spasojević.

Najpre, naglasio je da je zabranjeno spaljivanje biljnih ostataka, smeća i drugog materijala na otvorenom prostoru.

- Takođe, zabranjeno je loženje vatre na rubu od 200 metara od šume i u samoj šumi. Za to su predviđene kazne za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara, dok je za pravna lica kazna od 300.000 do milion dinara - naveo je Spasojević.

Ukazao je da je tradicija našeg naroda pravljenje roštilja za Prvomajski uranak, ali da je važno da to činimo na obezbeđenim i za to predviđenim mestima.

foto: Shutterstock

- Ukoliko lože vatru na takvim lokacijama, naša preporuka jeste da sa sobom ponesu odgovarajuću količinu vode kako bi se po završetku pripreme hrane to žarište ili ložište ugasilo. I još jedna preporuka je da se dobro okrenu za sobom da vide da li je sve to tako i urađeno - poručio je Spasojević.

Naveo je da je dovoljan i litar vode da se ugasi ložište, ali da treba na kraju dobro proveriti da li je sve ugašeno.

- Naše ekipe će biti sutra na izletištima u Srbiji, tako da se mogu i njima direktno obratiti, ako su na vidnim lokacijama, ako ih vidite, a ako ih ne vidite, pozivom na broj 193. Ono što je vrlo bitno, svaki požar koji se na vreme otkrije vrlo lako ga je ugasiti. Problem kod požara na otvorenom prostoru jeste da se on vrlo brzo širi i samim tim zahvata veće površine i time može potencijalno ugroziti pre svega ljude koji su to nenamerno učinili, ali i druge ljude, znači ugrožavanje zdravlja ljudi i njihovih života, a stvara i velike materijalne štete - naveo je Spasojević.

Kurir.rs/ RTS/ S.Đ.

