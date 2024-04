"NIKO NIJE RAZVIJAO ČASNIJE ODNOSE SA SRBIJOM OD KINE!" Dr Miletić: U svim kritičnim momentima mogli smo da se oslonimo na njih

Predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping boraviće u zvaničnoj poseti Srbiji 7. i 8. maja. Kako je navedeno u saopštenju iz kabineta predsednika Republike Srbije, Aleksandar Vučić ugostiće ta dva dana kineskog predsednika. Inače, 7. maja ove godine obeležava se i 25. godišnjica NATO udara na kinesku ambasadu u Beogradu tokom kojeg su nastradala tri kineska novinara. O značaju ove posete govorio je u emisiji Puls Srbije dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije.

- Kad se sad pomene Kina u kontekstu Srbije, osmeh mi se razvije na licu. Ja mislim da niko časnije nije razvijao odnose sa Srbijom od Kine. I to govori da ona sazreva kao globalna sila i da ona time što je zemlja od preko milijardu i četristo miliona stanovnika, jedna od najvećih zemalja sveta i po površini - jedna takva Kina razvija partnerske odnose sa Srbijom na ravnoj nozi. Nekako u svih kritičnim momentima mogli smo da se oslonimo na Kinu. Setimo se samo Covida i spasavanja Bora ili Sartida. Kinezi su nekako uvej bili tu, mada naravno i oni imaju svoje računice, niko ne beži od toga, ali su to stvari koje su od fundamentalnog značaja bile za naš dalji skok - rekao je Miletić i dodao:

- S moje tačke gledišta odnos Kine i Srbije je za primer, za uzor kako treba da sarađuju ozbiljne države sa manjim državama. Ne da se uspostavljaju vazalski odnosi, nego da to bude od obostranog interesa. Mislim da je to Kina demonstrirala u našem slučaju. Mi pričamo o tom čeličnom prijateljstvu, ali ono je i više od toga, jer je dugo čelično. Ono je moralo da dobije neku oplatu, možda platine ili zlata i tako dalje.

- Znate, Si Điping je bio 2016. u Srbiji i evo ga opet. To je globalni lider, rastuća sila od koje zavisi svetska ekonomija. To je prva trgovinska sila I druga ekonomska posle SAD. To su zvanični podaci, ali vi opet imate, kako da vam kažem, posebnu pažnju, jer ovim putem, ovom prilikom, u ovoj poseti Evropi, Si Điping će posetiti samo tri zemlje - Srbiju Francusku i Mađarsku. To je vrlo zanimljivo.

