OVO ĆE ZANIMATI SVE KOJI IDU NA URANAK: Evo kakvo nas vreme OČEKUJE ZA 1. MAJ - pljuskovi neće zaobići Srbiju, kao ni GRMLJAVINA

Za 1. maj temperatura i vreme će biti slični današnjem, s tim da se posle podne u južnim i zapadnim, a do večeri i u centralnim predelima ponegde očekuje pojava pljuskova sa grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim predelima, kaže meteorolog amater Đorđe Đurić.

- Od četvrtka do subote u Srbiji će biti vrlo nestabilno i promenljivo oblačno vreme, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za kratkotrajne i lokalne grmljavinske nepogode i oluje sa gradom i obilnijim pljuskovima - ističe Đurić..

Vetar će oslabiti, a temperatura će biti u postepenom manjem padu.

- Temperatura će biti u postepenom padu i subota će biti najhladniji dan u sedmici, maksimalna temperatura u većini predela biće ispod 20°C - naglašava.

Prema trenutnim prognozama, za Vaskrs se očekuje promenljivo oblačno, u većini predela suvo vreme. Maksimalna temperatura biće u većini predela oko 20°C.

Početak sledeće sedmice doneće kratkotrakno otopljenje, ali već nakon 8. maja stiže novo zahlađenje sa čestom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a takvo vreme zadržalo bi se bar do sredine maja.

Što se tiče vremena u regionu, za Prvi maj pre podne u Crnoj Gori biće pretežno sunčano, uz postepeno povećanje oblačnosti. Već posle podne sa Jadrana sledi naoblačenje, ponegde i pojava kiše. U toku večeri i noći crnogorsko primorje, južne i centralne predele zahvatiće jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Južni vetar biće u pojačanju.

Jutarnja temperatura biće od 2 do 10°C, na jugu do 16°C, maksimalna dnevna od 17 do 23°C, na jugu do 28°C.

Prvi maj u BiH - tokom prepodneva biće sunčano i toplo. Već sredinom dana sledi naoblačenje, pa se posle podne i uveče očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom i nepogodama. Maksimalna tempertatura biće od 20 do 25°C.

