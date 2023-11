MARINA TADIĆ NAPRAVILA HAOS U EMISIJI: DOSTA SMO ĆUTALI! Pevačica se uznemirila a onda je ovaj kolega smirivao: Al si se USPALILA

Marina Tadić i Slađa Alegro gostovale su u emisiji Zvezde Granda - Specijal, zajedno sa Adilom Maksutovićem, a pevačice su pokrenule temu najvećeg problema žena, ali i velike sujete koja vlada među pripadnicama nežnijeg pola.

- Ja sam se doterala da budem lepa mom mužu? Ne, nego drugim ženama! Da one posle kažu "Vidi kakva je", ali sa druge strane one opet kažu obavezno "Što si to uradila? To ti nije trebalo! Što si se ofarbala? To ti je grozno!". Ništa neće da pohvale, to nema šanse. Ali zašto? Čim ti kaže da su ti grudi velike i grozne znači da ih ona želi il' da crkne - rekla je Slađa, nakon čega se Marina dotakla "iskrivljenih" standarda koji vladaju u današnje vreme.

- Ja nemam ništa protiv žena koje sebe neguju, ja imam protiv toga što su žene koje ne bi trebale da budu na sceni, u raznim rijalitijima, po raznim emisijama, žene sa ulice, žene koje su sumnjivog morala, neću da govorim starlete i da ulepšavam! One prezentuju deci da je okej da izgledaš kao prostitutka. To nije okej. Na svakom kanalu, u svim medijima, na društvenim mrežama je 90 posto tih žena - istakla je revoltirana pevačica.

- Deca danas od 15 godina traže roditeljima za rođendan da urade grudi, usne i nov nos! - dodala je Marina.

Adil je bio saglasan s Marinom, ali je pokušao i da smiri vidno "zahuktanu" koleginicu.

- Smiri se malo, smiri se malo! - rekao joj je Adil, a voditelj siniša Medić je dodao:

- Marina al’ si se uspalila!

- Treba da se negujete i proživite to što ste devojčice, ima vremena kad ćete biti žene. Nemoj da govorimo deci da je to ponašanje u redu, da sa 20 godina kažu da će da se udaju za nekoj jadnog i mučenog fudbalera koji trči za loptom i troši taj novac. I ona sa 25 godina opet nije srećna! Radite na obrazovanju i putovanjima! Previše smo ćutali! - nastavila je Tadićeva, piše Grand.

