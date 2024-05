POSLE 3 MESECA SUKOBA SA BANDAMA: Ponovo otvoren glavni aerodrom na Haitiju, morska luka i dalje blokirana

Glavni aerodrom u glavnom gradu Haitija, Port O Prensu, juče je ponovo otvoren za saobraćaj, prvi put nakon tri meseca sukoba sa bandama zbog kojih je bio zatvoren u martu.

Očekuje se da će ponovno otvaranje aerodroma Tusan-Luvertur u glavnom gradu Port O Prensu pomoći u ublažavanju velike nestašice lekova i drugih osnovnih potrepština, budući da je glavna morska luka u zemlji i dalje blokirana.

Međutim, samo lokalni prevoznik Sanrajz Erlajnz leti iz Port O Prensa. Očekuje se da će američke aviokompanije to početi tek krajem maja ili početkom juna.

Do sada je jedini aerodrom koji je funkcionisao na Haitiju bio je onaj koji se nalazi u gradu Kap-Haitijen na severnoj obali. Međutim, mnogima koji su želeli da pobegnu iz zemlje je to bilo van domašaja jer puteve koji vode od Port O Prensa do Kap-Haitiena kontrolišu bande koje su otvarale vatru na sve automobile i autobuse koji su prolazili u blizini.

Sukobi u glavnom gradu su počeli 29. februara, kada su naoružani ljudi preuzeli kontrolu nad policijskim stanicama, otvorili vatru na aerodrom u Port O Prensu i upali u dva najveća zatvora na Haitiju, oslobodivši prilikom više od 4.000 zatvorenika.

Više od 2.500 ljudi je ubijeno ili povređeno na Haitiju od januara do marta, što je više od 50 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, prema podacima Ujedinjenih nacija.