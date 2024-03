AMERIKANCI U STRAHU: Na sve načine pokušavaju da odu sa Haitija, članovi bande teško naoružani sada napadaju i MIRNE DELOVE GRADA

Amerikanci su se u sredu probijali kroz teritoriju koju kontrolišu bande da bi stigli do sletne piste ispred američke ambasade, dok su se naoružani ljudi borili za kontrolu nad glavnim gradom Haitija.

Smatra se da je oko 1.000 američkih državljana zarobljeno u toj karipskoj zemlji koja je pala u gotovo anarhiju otkako je premijer Ariel Henri bio primoran da da ostavku sa funkcije.

Pucnjave su izbile u ambasadskom okrugu Petion-Ville pošto je 15 Amerikanaca evakuisano helikopterom iz glavnog grada Port-o-Prensa, a još 14 je otišlo za Orlando sa severa zemlje letom koji je organizovao guverner Floride Ron DeSantis.

Stejt department je predvideo da bi 30 Amerikanaca dnevno moglo biti evakuisano dok su bande razbijale vrata u nekada prosperitetnim naseljima Petion-Ville, Meiotte, Diegue i Metivier.

"Bili su teško naoružani"

„Da se ​​komšiluk mobilisao, mogli smo da ih uništimo, ali oni su bili teško naoružani i mi nismo mogli ništa da uradimo“, rekao je Samjuel Orelus, stanovnik Petion-Vila.

"Bilo je oko 30 muškaraca sa teškim naoružanjem. Kada sam se probudio da idem na posao, shvatio sam da ne mogu da odem jer je komšiluk bio u rukama bandita", kaže on.

foto: EPA Johnson Sabin

U komšiluku se nalazi desetak stranih ambasada i luksuznih hotela koji su bili na meti ozloglašenog vođe bande Džimija 'Roštilja' Šeriziera.

Hiljade stanovnika udružilo se u organizacije za samoodbranu poznate kao pokret Bva Kale u pokušaju da zadrže bande na odstojanju, ali su takođe optuženi za izvršenje pogubljenja po prijekom postupku.

U sredu je prijavljeno da je 15 ljudi poginulo u komšiluku, a izveštač Rojtersa video je kako su dva osumnjičena člana bande ubijena, raskomadana i zapaljena pre nego što su vučeni ulicom.

Luku i aerodrom blokiraju bande

Prestoničku luku i aerodrom blokiraju bande, ali DeSantis je rekao da je aerodrom Kap-Haitijen na severu Haitija i dalje otvoren za oko 360 Floriđana koji su i dalje zarobljeni u zemlji

„Ovo će biti prvi od verovatno mnogih letova koji će dovesti ljude – državljane SAD, stanovnike Floride, očigledno – koji su u opasnosti, s obzirom na to šta se dešava na Haitiju “, dodao je on.

„Spremni smo da posvetimo resurse, razumemo da je ovo važno, razumemo da postoje ljudi koji su trenutno u opasnosti, a to su naši sugrađani sa Florida.“

foto: EPA Mentor David Lorens

Njegov izvršni direktor za hitne slučajeve Kevin Gutri rekao je da nailazi na "problem za problemom" pokušavajući da potvrdi identitet evakuisanih sa saveznom vladom, ali je insistirao da će se letovi nastaviti.

„Prikupljamo ljude na njihovim ulaznim vratima, stavljamo ih u avion, dovodimo ih do ovog aerodroma i vraćamo ih na njihova ulazna vrata na Floridi“, dodao je on, "To je ono čemu smo posvećeni."

Bilo je radosnih scena dok su se putnici ponovo sreli sa voljenima na aerodromu Sanford Orlando, ali su oni koji su helikopterom evakuisani iz Port-o-Prensa prebačeni u Santo Domingo u susednoj Dominikanskoj Republici.

„Nastavićemo da pratimo potražnju građana SAD za pomoć u odlasku sa Haitija u realnom vremenu“, rekao je zvaničnik Stejt departmenta.

„Ukupna bezbednosna situacija, dostupnost i pouzdanost komercijalnog prevoza, kao i potražnja građana SAD će uticati na trajanje ove pomoći pri odlasku.“

Prema podacima humanitarnih agencija, više od 1,5 miliona Haićana je u opasnosti od gladi, a oko 17.000 je izgubilo svoje domove.

(Kurir.rs/ DailyMail/ Preneo: T.A.)

Bonus video:

01:17 AMERIKANCI OVAKO NEŠTO NE PAMTE: Ni slutili nisu da će se naći u situaciji opasnoj po život! DESETINE HILJADA LJUDI UGROŽENO