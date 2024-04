PREMEŠTENI POSMRTNI OSTACI BATE ŽIVOJINOVIĆA: Glumac stigao u zagrljaj svoje Lule, a posle opela vladika Jovan održao govor (FOTO)

Velikan srpskog glumišta Velimir Bata Živojinović danas je premešten iz Aleje zaslužnih građana u Beogradu u njegovu rodnu Koraćicu. Dramski umetnik će tako konačno počivati pored supruge Julijane Lule Živojinović.

foto: Nemanja Pančić

Njihov grob u porti Crkve Svete Trojice u Koraćici gledaće na prodičnu kuću, koju su često posećivali i koja je bila oaza mira.

- Za mene koji koji nisam prisustvovao očevoj sahrani, ovo je posebno emotivan trenutak... Najvažnije nam je što će naši roditelji koji su zajedno proveli preko 60 godina zajedničkog života, sada biti zajedno i u večnosti - izjavio je nedavno za Kurir Batin sin Miljko Živojinović.

foto: Kurir

Opelu služi vladika Jovan Šumadijski, a njemu neće prisustovati ćerka Jelena zbog obaveza na Kubi, gde živi i radi.

"Molite se Bogu za naše pokojnike, jer samo tako ih ne prepuštamo zaboravu. Jedan od najvećih grehova zaborava. Pred Bogom niko nije mrtav i svi su živi. U molitvi osećamo kao da razgovaramo s njima", rekao je vladika Jovan.

foto: ATA images

Pored oca, kao najveća podrška, tu je ćerka Dina, a došao je Ivica Dačić i Radoslav Zelenović.

foto: Kurir

Na opelo su došli i glumac Miša Dragičević i Goran Dželatović. Dželatović je inače najbolji prijatelj Miljka Živojinovića, sina našeg pokojnog glumca Velimira Bate Živojinovića. Na glumčevoj sahrani nosio je krst i veoma ga je pogodila njegova smrt. U više navrata je sedeo i pričao s Batom, a njegove savete uspešno je usvajao. Danas je obukao jaknu koju je Bata nosio u filmu "Valter brani Sarajevo".

foto: Kurir

Miljko je objasio što se toliko dugo čekalo da njegov otac ponovo bude pored svoje Lule.

- Posle nekoliko meseci od majčine smrti i kada je prošla korona, mi smo počeli sa radovima, sa otkopavanjem i onda se ispostavilo da se tu nalazi vodovod od sela Koraćice. Morali da dovedemo bager koji je izmestio taj vodovod za nekih pet metara i sačekamo bar godinu dana da se ta zemlja slegne i da prođu sva četiri godišnja doba. I kada je to sve prošlo, evo sad smo ušli u tu proceduru - radili smo usek i veliki spomenik od belog mermera. Očekujemo 30. aprila u 12 sati da će doći svi naši prijatelji i da će se konačno Bata i Lula opet spojiti, za večnost - kazao je jednom prilikom Miljko Živojinivić.

1 / 7 Foto: Kurir

Slavni glumac je preminuo 2016. godine, a porodica je nakon smrti Lule Živojinović 2019. godine zatražila da se njegovo telo prenese u Koraćicu.

- Dobili smo saglasnost pre četiri godine, međutim, ubrzo nakon toga je počela pandemija koronavirusa. Dve godine kasnije ponovo smo pokrenuli taj proces, ali ispostavilo se da u blizini prolaze vodovodne cevi kojima se snabdeva celo selo. Angažovali smo bager da se to sredi. Bagerista Dragan Živković, koji je izuzetno poštovao oca, to je uradio besplatno. Onda smo morali da sačekamo da prođe godinu dana kako bi se zemlja slegla i da bismo se uverili da neće doći do pucanja cevi, koje bi možda poplavile grobno mesto i ugrozile meštane. Sad su se stvorili uslovi za to - ispričao je za Miljko.

foto: ATA Images

Dozvolu za premeštanje porodica je dobila još 2020. godine, kad je gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić potpisao saglasnost da se ekshumiraju posmrtni ostaci Živojinovića.

- Porodica Velimira Bate Živojinovića izrazila je želju da se ekshumiraju posmrtni ostaci našeg legendarnog glumca, sahranjenog u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju 2016. godine, i prenesu u portu Crkve Svete Trojice u Koraćici, Batinom rodnom mestu, za koje je, i pored sveta koji je obišao i koji mu se divio, bio i ostao izuzetno vezan. Grad Beograd poštuje volju porodice velikana jugoslovenskog i srpskog filma - navodi se u saopštenju koje je gradonačelnik izdao 2020. godine.

Legat

- Legat je još uvek u pripremi. Potrebno je da se prvo završi rekonstrukcija velike sale Kulturnog centra. Porodica je odabrala predmete koji će biti izloženi - rekao je Miljko Živojinović.

foto: Kurir

Direktor Centra za kulturu i turizam u Mladenovcu Branko Miloradović za Kurir je potvrdio da se radovi na legatu privode kraju.

- Trenutno rekonstruišemo veliku salu, koja će biti glavna. Nakon toga ćemo početi da radimo na muzeju. Plan projekta je stigao, te očekujemo da radovi neometano teku i da ćemo do kraja godine završiti sve. Bata je vanvremenska ličnost i zbog toga želimo da njegov lik umrežimo sa savremenom tehnologijom kako bismo ga predstavili na najbolji mogući način - objasnio je Miloradović.

foto: Ustupljene fotografije

Ispred legata stajaće bista omiljenog glumca, koju će izraditi vajar Moma Dimitrijević.

- U pitanju je veliki portret urađen u klasičnom maniru. Bata će izgledati baš onako kako ga je narod upamtio - rekao je Dimitrijević za Kurir.

