"OVO ME JE NATERALO DA POGLEDAM SVOG TATU U NEPRIJATNOM SMISLU": Ćerka je ostala ZGROŽENA kada je SAZNALA za TAJNI ŽIVOT svog OCA

Jedna žena je ostala zatečena kada je otkrila šokantnu tajnu o ljubavnom životu svog oca. Naime, njen 68-godišnji otac je posle smrti majke bio sam više od šest godina, a ona je bila "iznenađena" kada je saznala da je išao na večere sa više žena. Nakon razgovora sa suprugom, koji ju je uverio da je "nefer" pretpostavljati da će njen otac ostati sam do kraja života, ona je postala sumnjičava jer je primetila da se sastao sa četiri različite žene u kratkom vremenskom periodu.

Suočavanje sa istinom

Nakon što je njen otac otišao na još nekoliko sastanaka sa različitim ženama, radoznalost ju je naterala da se suoči sa njim o tome šta se zapravo dešava. Tada je saznala da je koristio usluge eskort servisa, pa je odlučila da se obrati savetnici za međuljudske odnose.

"Bilo mu je jasno koliko sam zgrožena tim informacijama, jer je odmah počeo da se pravda govoreći mi da je bio veoma nervozan da se vrati u svet upoznavanja nakon toliko godina i da je mislio da će ovo biti lak način da vežba", poručila je ova žena u anonimnoj ispovesti.

Teško prihvatanje istine

Otac je takođe rekao da te veze nisu "fizičke", ali je ona ipak ostala zbunjena time šta je on dobijao iz tih odnosa. Rekao je da je želeo društvo žena sa kojima je provodio vreme, ali je činjenica da je "platio" za te usluge bila nešto što njegova ćerka nije mogla da shvati.

"Možda preterujem, moj suprug misli da jesam, ali to je cela druga priča koju sada neću otvarati. Ovo me je nateralo da pogledam svog oca u potpuno novom i prilično neprijatnom svetlu", priznala je, tražeći savet o tome kako da prebrodi sve to.

Savetnica joj je poručila da se treba "izmešati" iz očevog posla, ističući da je njegova odluka šta će raditi sa slobodnim vremenom. Rekla je da je on odrasla osoba i da bi trebalo da ga tako tretira, ističući da ne bi trebalo da traži od njega da se pravda.

