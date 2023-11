"PREKO MOJE GRBAČE HOĆE DA UZME PARE I TROŠI IH SA ŠVALERKOM!" Matora zapenila na Anitu, spomenula gole slike sa VENČANJA

Jovana Tomić Matora pobesnela je kad je saznala da je Anita Stanojlović jutros, 12. novembra, bila u salonu lepote na sređivanju.

- Gospođa je uletela svima da bi radila nokte - rekla je Aneli Ahmić.

- Ona je takvo smeće! Celu noć razmišljam, da se sa nekim budiš onako zagrljen... Ona je samo razmišljala o frizeru. Da su tebi bitni nadogradnja i nokti?! Sad mi dođe da joj isčupam sve. Je**m li ti majku! Ona je prošle godine pila tablete i sekla vene zbog Marka Markovića i Zole, a sada je hladna kao špricer - žalila se Matora koja je pre dve noći saznala da ju je Anita varala.

- Mene je pitala da li mislim da ćete se pomiriti - rekla je Aneli Jovani.

- Jesi normalna? Pa ona je na dan venčanja slala gole slike. Osećam takav bes sad bih je uzela... Ona nema ništa, bre, njeno! Ja sinoć tražim Bebici da mi uzme neseser da bih uzela lekove za srce i ona ga vraća da uzme nešto, da uzme pincetu. Juče je rekla Kačavendi da se ova napolju (Matea Car, prim.aut.) zaklela da neće ništa reći i podržala je ulazak. Zamisli, švalerka je podržala da uđe sa ženom ovde, hoće preko moje grbače da zaradi pare pa da izađe sa ovom! Priznala je da je pravila fejk svađe da skrene pažnju sa ove priče. Ona nema prijatelje, niko joj ne bi spremio rođendan - rekla je Matora.

- Pa je rekla Kačavendi sinoć da će da se javi neki dečko iz Kruševca, ali joj je samo drug, hoće da se ogradi. Mi smo se dan pre ulaska posvađali sa njenim bivšim, kojem sam ja pretila, a on mi je na to odgovorio i pitao me je da li znam sa kim se je**** dok je bila u Kruševcu. Mislim da je i keva radila sa njom. Svaku moju situaciju je iskoristila da bi ušla u Elitu - rekla je Matora.

- Ja se sećam u jednom trenutku na svadbi, gde ona odlazi napolje. Sakrila se, kako je bazen, pa na onim stepenicama. Ja sam htela da je uplašim na foru, a ona na lajvu, da bi mi Darko rekao da je bila na lajvu samo zbog nje. To je bolest. Mene samo radi bes, ali znam da ću za pola sata plakati - žalila se Matora.

- I ja sam mislila da neće nikada proći, ali veruj mi da prođe, samo te okrene - tešila ju je Aneli.

