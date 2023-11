"PREKO LEŠEVA BI GAZILA, SAMO DA NJOJ BUDE DOBRO" : Stanijin bivši žestoko opleo po Aniti, jedno mu nije jasno kod Matore

Zadrugari već neko vreme pokušavaju da provale šta se dešava sa Anitom Stanojlović i Jovanom Tomić Matorom.

Povodom ovoga oglasio se i Marko Marković koji nije imao lepe reči za Anitu.

Da sam nešto preterano iznenađen i nisam baš iskren da budem. Ja kad sam u emisiji "Narod pita" po završetku "Zadruge 6" prokomentarisao da ne verujem u tu ljubav i posle svega među njima što se dešavalo u "Zadruzi 6" da mi je neshvatljivo to sve, Matora je neki stori okačila da me potkači da se prepire sa mnom, što mi nije bilo ni na kraj pameti. Opet kažem nisam iznenađen time, jer sve što je bilo prošle godine u Zadruzi, nije mi jasno kako je Matora mogla da joj veruje. Iskreno, ja joj ne bih verovao da golim dup**om sedne na usijanu ringlu. Pritom se kune u dete i laže, fascinantno je koliko je spremna da ide daleko. Mogu ja biti sa nekim u korektnom ili manje korektnom odnosu, ali mi je žao svakoga ko je izigran na bilo koji način - rekao je on.

Kako je dalje istakao, Marko mislli da je Anita sa Matorom iz korsti.

- O Aniti imam mišljenje kao i od početka "Zadruge 6", kad se poteglo pitanje za neke prepiske koje je ona dala novinarima još pred ulazak tada. Spremna na sve zarad lične koristi, preko leševa bi gazila samo da njoj bude bolje. Matoru je gledala samo zbog novca, jer je poznato kako Matora titra njenim ribama, putovanja i plaćanja svega živoga i još se ova dohvatila Beograda. Samo interes - rekao je on.

