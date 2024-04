KURIR PAPARACO: UHVATILI SMO BOGDANU RAŽNATOVIĆ KAKO TRUDNA OBAVLJA OVU RADNJU! Sve se dešava u samom centru Beograda (VIDEO)

Sin pevačice Svetlane Cece Ražnatović, Veljko i njegova supruga Bogdana Ražnatović čekaju treće dete, sina, kojem će dati ime Ilijan.

Naša paparaco ekipa srela je Bogdanu u samom centru grada, a trudnički stomak je ovoga puta vrlo primetan.

Bogdana je u pravoj letnjoj haljini bele boje nosila kolica, verujemo drugog deteta, a u jednom momentu počela je da pakuje stvari u gepek skupocenog džipa i time pokazala koliko je vredna iako u sebi nosi još jedan život.

Podsetimo, prvi sin Željko dobio je ime po njegovom dedi, Željku Ražnatoviću Arkanu. Drugi sin koji se rodio dobio je ime Krstan, po Veljkovom dedi, a kako je tada rekao, priželjkivao je i trećeg sina kome želi da da ime Lazar.

Veljko je ranije dodao i da ga je porodičan život promenio.

- Imam ženu i decu. Ne može tata da se vraća u pet ujutru iz grada pijan i da bude kreten. Kao što me je noćni život umorio, tako su me umorile i veze sa devojakama sa kojima nije trebalo da budem. To je sve greh. Sve to što sam ja radio je nenormalno i grešno. Može sada neko da kaže, jer je 21. vek, da je ovo sve zatucano, ali ja mislim da su oni koji to rade i tako misle nenormalni - istakao je Veljko, te dodao da mu je Bogdana uvek velika podrška.

