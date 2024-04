"NE VOLI NI NENADA NI STANISLAVA" Bivša drugarica urnisala Mionu i progovorila o vreloj akciji sa reperom: Gura priču na silu...

Miroslava Živković Mima oglasila se za domaće medije i prokomentarisala bivšu drugaricu Mionu Jovanović i njenu vezu sa reperom Nenadom Aleksićem Ša kao i odnos sa bivšim dečkom Stanislavom Krofakom.

Poznata po britkom jeziku ni ovoga puta nije štedela reči te je prokomentarisala navodne intimne odnose Mione i repera.

- Njihov odnos je mučenje duše, tu nema ljubavi. Da, istina je da je Ša hteo da se sazna za njihov odnos (ako su ga imali, ja nisam videla) jer je iskompleksiran, a ovamo je kao štiti. On nije čovek od poverenja. A ona je mlada, normalno da joj prija kada legnu zajedno, nije toliki robot, i on to meša sa ljubavlju. Ako je spavala sa njim, on se drži za tu slamku spasa da ga voli. Ponavljam, ne voli ni Stanislava ni Ša. Da je Stanislava volela ne bi se zaljubila u drugog muškarca. Kada se desi prava ljubav tu ne postoji drugi muškarac. U Ša se zaljubila, ali joj se zgadio kada je videla njegovo ponašanje - govorila je Mima i dodala:

- Sada gura priču na silu, jer ima trenutno pogrešne vrednosti u glavi, i to će verovatno skupo da je košta po izlasku. Očigledno je da im je potreban pojedinačni rad na sebi podhitno po izlasku iz rijalitija, jer su oboje duševno oboleli i izgubili kompas - istakla je Mima.

