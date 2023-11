MATORA DOŽIVELA POMRAČENJE, ZAKUKALA OD BOLA! Anita priznala da ju je PREVARILA, a onda nastao haos: Ne mogu ovo da podnesem

Jovana Tomić Matora nije mogla da se smiri nakon što je saznala šta joj je supruga Anita Stanojlović radila iza leđa i da se dopisivala sa Mateom Car.

Nakon suočavanja Anita je priznala Matoroj sve.

- Što me lažeš da se nisi dopisivala sa devojkom? - upitala je Matora.

- Nisam - kazala je Anita.

- Što mi ne kažeš lepo da si me pravila budalom i dopisivala se sa njom? - upitala je Matora.

- Ne mogu to da kažem - rekla je Anita.

- Što si radila to? Je l' ne možeš to da kažeš jer znaš da ćeš me izgubiti? - upitala je Matora.

- Ne mogu da živim bez tebe. Ja sam joj se javljala, ali nisam želela da dođe do ovoga. Želela sam da proverim da li će do ovoga doći - rekla je Anita.

- Što si je pitala da li jede i pije? Što si je zvala na dan venčanja? Što si joj slala gole slike? - upitala je Matora.

- Nisam to radila. Nisam ni tebi slala. Zvala sam je par puta - kazala je Anita.

- Vidi se po Anitinoj reakciji da je istina sve - govorio je Marko Đedović.

- Marko, ne mogu ovo da podnesem - dodala je Matora.

