POKOSIO JE PIJANI KOŠARKAŠ AUTOM, NA MESTU OSTALA MRTVA Pevač doživeo UŽASNU tragediju koja je potresla javnost! JEDVA SE OPORAVIO

Član grupe "In Vivo" Neven Živančević doživeo je težak gubitak 2012. godine!

Ćlan grupe "In Vivo", koju su činili Igor Maljukanović i Neven Živančević, preko noći su stekla veliku popularnost, ali jedan tragičan događaj promenio je sve.

Naime, 3. novembra 2012. godine, Nevenova devojka Nevena Dragutinović, nastradala je u saobraćajnoj nesreći, kada ju je na uglu Francuske i Ulice cara Dušana, u Beogradu, automobilom usmrtio košarkaš Kimani Frend sa Jamajke, koji je bio u alkoholisanom stanju.

Nevena i Neven zabavaljali su se šest godina, a pevač je bio duboko ubeđen da je ona žena njegovog života.

Pevač je bio na turneji u Beču kada je Nevena poginula, a kada je saznao, odmah se vratio u Srbiju, kako bi bio uz njenu porodicu.

Nekoliko dana nakon što je tragično poginula, Živančević je na svom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk objavio potresnu poruku kojom se oprostio od devojke.

- Onog jutra kad mi je otac s očima punih suza rekao da si sinoć poginula, tog trenutka je sve u meni stalo... Tog jutra sam i ja poginuo... Princezo mog života, tebe nema... Sve sam mogao da pomislim, i da ćeš možda jednog dana otići, da ćemo se posvađati oko gluposti, sve... ali, da će te neko ubiti i da ću ostati bez tebe preko noći, to nisam mogao. Pre tri dana sam ti rekao ono što sam i mnogo puta, a to je da želim da ostarim s tobom. Ušao sam u naš stan, ljubavi, dozivao sam te, vrištao sam, plakao... Bacio sam se na krevet mirišući tvoje stvari. I šta sad? Retki znaju koliko smo se voleli, a još ređi će to nekad i doživeti, jer znam da je ovo bila najveća ljubav ovog veka! Polovina moga tela je tvoja, polovina moga srca je tvoje, živimo i dalje zajedno, nema kraja. Ljubim te, snu moj - napisao je tada Neven.

Nakon njene pogibije, Neven se retko pojavljivao u javnosti, a retke su bile i prilike kada je o njoj pričao u medijima.

Međutim, nakon izvvesnog vremena dana, kada je smogao snage, grupa "In Vivo" objavila je pesmu "Život unazad", koju je Neven napisao i u potpunosti posvetio Neveni.

- A ja živeo bih sad, ovaj život unazad, više te ljubio, bolje te čuvao. A ja živeo bih sad, ovo malo godina, sa tobom unazad, zauvek unazad - deo je pesme posvećene tragično preminuloj Neveni.

Nakon te pesme, Neven se ponovo povukao iz javnosti, a sa njim i drugi član Igor, i prošlo je mnogo vremena dok nismo čuli novu pesmu ovog dvojca.

On je gostujući u jednoj emisiji prošle godine priznao da je sada u srećnoj vezi, prvi put nakon 2012. godine i da se konačno vratio poslu.

