NIŠTA OD PARTIZANA - LUČIĆ OSTAJE U BAJERNU: Srpski košarkaš veran Bavarcima!

Vladimir Lučić košarkaš Bajerna istakao je da namerava da i naredne sezone nosi dres bavarskog kluba.

Nekadašni kapiten Partizana ugovor sa klubom iz Minhena ima do 2025. godine, pa je izjavio da želi da ga odradi do kraja, ali i da se ne bi bunio da ostane i duže u Bajernu. "U godinama sam u kojima je važno samo jedno, to je šta govori moje telo. Ako ostanem u formi i nastavim da pomažem timu, definitivno mogu da zamislim da ostanem duže u Minhenu. Međutim, nisam neko ko želi da dobije novi ugovor zbog mojih prethodnih nastupa i zasluga, a onda na kraju ne budem u mogućnosti da pomognem. Ali zapravo još ne razmišljam o 2025. godini", izjavio je Lučić. Predsednik Partizana Ostoja Mijailović najavio da će sledeće sezone biti povrataka bivših igrača u crno-bele redove, nadali su se navijači Partizana povratku i Lučića, ali teško da će im ta želja ispuniti ovog leta.

