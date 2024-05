MATURANT ČIJI JE SNIMAK ZALUDEO BALKAN OTKRIO ZAŠTO SE OBUKAO KAO BABA! A kad čujete ko mu je prošle godine bila pratilja!

Matej Šušljik svojom odevnom kombinacijom za maturu izazvao je ogromnu pažnju kako u Bijeljini, tako i na celom Balkanu.

Čini se da svi na društvenim mrežama dele snimak maturanta koji se obukao kao svoja baka i "oduvao" prisutne. Ovaj mladi, harizmatični momak otkrio je kako je došao na ovu pre svega inovativnu ideju, ali i da mu je bilo zabranjeno da upravo zbog stajlinga učestvuje na defileu.

Matura Poljoprovredne i medicinske škole u Bijeljini ove godine doživela je pravi bum i to zahvaljujući mladom Mateju koji je sa svojim drugarima, kreativnim potezom, nasmejao sve. Međutim, retko ko zna da je ovaj momak i prošle godine bio na maturi, po završetku trogodišnje škole, i to ni manje ni više nego sa svojom bakom Anđelkom.

"Prošle godine kada sam završio trogodišnju srednju školu moja pratilja bila je baka Anđelka. To je inače moja baka koja živi u porodičnoj kući sa nama, uz koju sam odrastao i za koju sam vezan", počeo je Matej sa pričom za Telegraf. Kako je otkrio, on je ove godine sa svojim prijateljima došao na ideju da on njima bude baka na maturi.

"Ove godine smo moji prijatelji i ja došli na ideju da ja budem baka njima na maturi. Baki sam saopštio ideju, ona me podržala, dala mi odeću i naravno prisustvovala maturi", kazao je naš sagovornik.

Jedan od najsimpatičnijih momenta na snimku koji je oduševio Balkan bilo je Matejevo obraćanje njegovim drugarima, a kako napominje, sve se odgiralo spontano.

"Sam govor nisam planirao nego je to ispalo spontano kada mi se obratila novinarka, te sam prosto odreagovao onako kako bi se svaka baka ponašala prema svojim unucima", navodi Matej.

Provod na maturi bio je odličan, međutim jedna stvar, kojoj se nije nadao, malo je pokvarila ceo događaj.

"Na maturi nam je bilo odlično, žao mi je samo što su me sprečili da učestvujem u defileu, tačnije direktorica i pomoćnik direktora, koji su smatrali da je to neozbiljno za ovaj događaj", otkrio je momak dodajući da on nije kriv što oni nisu shvatili poruku.

Matej će zasigurno ostati upamćen, nakon srednje škole, polako se sprema za nove pobede i ističe da već ima planove za budućnost.

"Što se tiče budućnosti imam planove naravno, ali videćemo šta i kako", zaključio je on.

Kurir.rs/Telegraf