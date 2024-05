SUDSKO PORAVNANJE JU JE POTPUNO SLOMILO, OSTALA BEZ IMOVINE! Posle RAZVODA bivšem dala pola novca, a na ove dugove je sve otišlo

Svi oni koji ne veruju u ljubav nisu podržali vezu Verice Rakočević, a potom ni sklapanje braka sa 35 godina mlađim muzičarem Veljkom Kuzmančevićem, samim tim rodile su se sumnje da će do razvoda doći pre ili kasnije.

Bilo je i licitacija, verovalo se da emocije između kreatorke i mladog umetnika neće potrajati više od godinu-dve, pojedini su tvrdili da bračni neće dočekati ni mladencei, ali ljubav je pobedila.

Uprkos velikim različitostima, pa i kada je reč o godinama, opstali su punih 11 godina. Velikog značaja za njihov odnos imalo je to što su se preselili na Avalu u kuću koju su sazidali po svojoj meri, imaju i voće i bašticu, poneku i životinju, ali prevashodno dovoljno prostora za inspiraciju neophodnu kako njoj tako i njemu u radu.

U početku dobar deo godine Veljko i Verica provodili su u njenom stanu u centru grada, sada im je on postao tek mesto gde mogu da prespavaju kada se poslovno zadrže.

To je inače, četvrti stan u posedu dizajnerke kojoj je jednu nekretninu onesposobio investitor, drugu je, kako je priznala, prodala kako bi uložila u posao, dok je razvod Verice Rakočević razlog zbog kog je ostala i bez trećeg stana.

Salonac koji je izgubila tokom sudskog poravnanja sa drugim suprugom Zoranom Rakočevićem nikada ne može da prežali. Nalazio se na poslednjem spratu zgrade u kojoj i dan-danas ona ima butik.

Nažalost, skupocena nekretnina, u koju je uložila dosta vremena i novca, stavljena je na prodaju, a dok je deo novca navodno ona dala suprugu, ostatak je iskoristila da plati nagomilana potraživanja i uloži u ono što najviše voli da radi, kreira unikatne modele.

- Svoja tri stana sam sama zaradila i prodala zbog ulaganja u posao. U pitanju su tri zaista velika stana. S ove distance, ako me pitate da li bih to ponovo uradila, ne bih. Jednostavno ne bih. To mi je donelo samo, kad mi je najteže, da se setim koliko mi je u tom trenutku bilo lepo - izjavila je Verica svojevremeno.

Danas ona zapravo nema za čim da žali. Pored svih problema kada je reč o modi i tržištu uspela je da priušti još jedan stan, ali i kuću, dok joj je istovremeno sve troje dece finansijski obezbeđeno.

