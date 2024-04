"KAD ĆE DA SE SKIDA GOLA AKO NE SAD" Verica Rakočević ušla u klinč sa majkom devojčice koja je želela haljinu za maturu, ŠOK

Modna kreatorka Verica Rakočević oblačila je mnoge poznate dame, međutim prisetila se jedne neprijatne situacije kojom je ostala zatečena.

Naime, Verica Rakočević kreira i haljine za maturantkinje, a imala je neprijatnu situaciju u svom modnom ateljeu sa majkom devojčice koja je došla da pogleda kreacije.

"Ušle su majka, ćerka i tetka i trebala je haljina za maturu. Tražile su da bude nešto usko, otvoreno i kratko, a ja sam rekla da mi to ne pravimo. I da kada pravimo maturske haljine, pravimo tako da ne bude baš sve otvoreno, a onda je mama rekla: 'Kad će da se skida gola, ako ne sad?' ", ispričala je Verica Rakočević na Uni.

Sa suprugom živi na Avali

Modna kreatorka Verica Rakočević živi sa svojim suprugom Veljkom Kuzmančevićem na Avali, a pre nego što su odlučili da pronađu mir u prirodi, živeli su u stanu u centru Beograda koji je navodno koštao 300.000 evra.

Verica je stan prodala, kako se pričalo, za 300.000 evra, a sada ona i njen 35 godina mlađi suprug žive na velelepnom imanju na Avali, gde kreatorka, kako ističe, uživa u okopavanju bašte i svim poslovima koje selo iziskuje.

- Prvo bi trebalo definisati luksuz. Za nekog su to „Louis Vuitton“ tašna, „Chanel“ kostim, dijamanti, limuzine, skupi hoteli. Nažalost, dobar deo života i sama sam verovala da je sve to zaista luksuz. Onda sam zaključila da njegov sinonim može biti samo apsolutna sreća, ona koju ne mogu da nadoknade nikakav skupoceni nakit, prestižne marke garderobe, avioni ili besna kola. Međutim, iako deluje jednostavno, do takvog luksuza se najteže dolazi. Morate imati predispozicije da ga shvatite i prihvatite. Danas, kada prolazim pored nekadašnjeg stana, naježim se. U dvorištu pored nas možete da vidite koze kako mirno pasu. Pre neko veče ugledali smo ježa. Uspavljuju nas zrikavci. Živim u pristojnom komforu, a luksuzom smatram mogućnost da svakog jutra mirišem ove divne ruže, da uživam u bezgraničnoj ljubavi koju mi Veljko pruža i sigurnosti koju mi je doneo naš odnos.

"Novac nije garancija sreće"

- Svoja tri stana sam sama zaradila, koje sam prodala zbog ulaganja u posao. Jedan prijatelj mi je nedavno rekao: „Znam te iz perioda kada si plivala u novcu, ali nikad nisam video ovakav osmeh na tvom licu“. To vam sve govori. Novac nije garancija sreće, nikakvi milioni i trilioni. Moja dobra drugarica koja živi u Los Anđelesu često napominje koliko se raduje mom novootkrivenom životu, jer pored nje stanuju žene najbogatijih ljudi na svetu koje imaju sve osim sreće, rekla je za Hello.

