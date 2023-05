BRATA JOJ UNAKAZILI I UBILI , A MAJKU ZAKLALI! Sudbina Mire Kosovke je filmski teška, a ovo joj je JEDINA ŽELJA

Pevačica koja je osamdesetih i početkom devedesetih bila jedna od najlepših estradnih zvezda, Mirjana Petričević, poznatija kao Mira Kosovka povukla se iz javnosti i dugo niko ništa nije čuo o njoj.

U javnosti je poslednji put viđena na sahrani Marine Tucaković i skoro da je niko nije prepoznao, a njena životna priča koju je svojevremeno u razgovoru za Kurir otkrila, ledi krv u žilama. Malo je poznato da je pevačica ostala bez, oca, brata i majke koju čezne da pronađe.

Pevačica je rođena u Đakovici 1959. godine, a pored brata blizanca, imala je i starijeg brata. S obzirom na vreme u kom je rasla, veoma je patrijarhalno vaspitavana.

Mirjana Petričević je svoju muzičku karijeru zvanično otpočela 1986. godine, sada kao Mira Kosovka. Niko nije mogao da ostane ravnodušan prema njenoj fascinantnoj pojavi, lepoti i neverovatnom talentu. Veliku pažnju privukla je svojom prvom pločom „Grešna ti duša“ koja je vrlo brzo prodata u rekordnim tiražima.

Ipak, najveću pažnju i interesovanje publike stekla je albumom „Za šaku ljubavi“ iz 1988. godine. Može se reći da je ta godina bila odlučujuća u Mirinoj karijeri jer je ovom baladom preko noći osvojila čitavu jugoslovensku publiku. Iste godine, zahvaljujući velikim muzičkim uspesima postaje i zvezda filma Milana Jelića „Špijun na štiklama“. Iste godine pojavila se i u filmu „Za sada bez dobrog naslova“.

- Živeli smo jako dobro, braća su bili inženjeri, a ne u sirotinji kako se priča. Moja familija je ostala dole do kraja bombardovanja, srednji brat Mića mi je ubijen 1981. godine kada su počeli prvi nemiri. Nestali su on i drugar koji su ubijeni u nedođiji. Bio je unakažen, nije imao oči, obrve, nos, ni usta. Nakon toga smo svi ostali dole. Stalno sam govorila mojoj majci da se izađe. Moja majka je zaklana i bačena, još je nisu pronašli. Pored naše kuće je most, a na ravnici je podrum vina, a tu su ležali njih petoro pet dana. Niko nije smeo da im priđe zbog vojnika koji ih je čuvao - ispričala je Mira.

Nakon ubistva majke, 1999. godine, Mirjana odlazi u Australiju. A osam godina nakon poslednjeg albuma i kada su rane na srcu počele da zarastaju, objavljuje album „Hajde srećo“.

Nakon što je njena porodica preživela velike tragedije, Miri je ostala samo jedna želja:

- Jedina mi je želja da nađem kosti svoje majke. Ja sam uvek osoba koja se nada, jedina želja mi je da to nađem. Otac je jedini umro kako mu je suđeno, tri, četiri godine pre mame, imao je rak pluća - izjavila je pevačica.

